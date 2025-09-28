Nur fünf Euro auf dem Konto: Lilly Beckers Finanz-Beichte

Lilly Becker hatte während ihrer Zeit in London mit immensen finanziellen Problemen zu kämpfen. Im Podcast Driven Women erklärte die 49-Jährige, dass ihr Kontostand an einem Punkt auf nur noch fünf Euro geschrumpft war, worunter vor allem ihr Sohn Amadeus (15) leiden musste. "Ich konnte mir das Leben als alleinerziehende Mutter in London einfach nicht mehr leisten", erklärte Lilly im Gespräch. Um die finanzielle Last und die angespannte Situation hinter sich zu lassen, entschied sie sich für einen Umzug nach Deutschland.

Lilly beschrieb im Interview, wie schwer ihr der Umzug gefallen sei und wie sich ihr Sohn zunächst gegen die Veränderung sträubte. "Es ist ein neues Kapitel für uns beide. Ich habe es ihm erklärt, und er ist neugierig und offen. Auch schulisch wird es gut für ihn sein, weil es seinen Horizont erweitert", sagte Lilly überzeugt. Ihre finanzielle Situation hat sich inzwischen stabilisiert: Der entscheidende Wendepunkt kam für sie mit ihrer Krönung zur Dschungelkönigin in der Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, was ihr neue Perspektiven und finanziellen Halt ermöglichte.

Das Jahr 2018 war für Lilly nach der Scheidung von Boris Becker (57) der Auftakt eines langwierigen Rechtsstreits, der das einst glamouröse Leben des Paares überschattete. Doch Lilly zeigte sich kämpferisch und meisterte die schwierige Situation. Zuletzt erregte Lilly Aufsehen bei ihrem Auftritt auf dem Oktoberfest, bei dem ein Gerichtsvollzieher eine ausstehende Forderung eintreiben musste, noch bevor die Veranstaltung richtig begonnen hatte. Mit bemerkenswerter Ruhe beglich sie die Schuld sofort und zeigte sich gefasst.

Imago Lilly Becker, 2025

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Reality-TV-Star

RTL Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025