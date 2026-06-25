Bei Brandi Glanville wurde ein gutartiger Tumor festgestellt

Brandi Glanville (53) kämpft seit Jahren mit mysteriösen Gesundheitsproblemen – und hat nun zumindest einen Teil der Antworten erhalten. In ihrem Podcast "Unfiltered" verrät die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, dass Ärzte einen gutartigen Tumor in einem ihrer Lymphknoten im Gesicht entdeckt haben. Damit könnte das anhaltende Rätsel um ihre starke Gesichtsschwellung zumindest teilweise eine Erklärung finden. "Das könnte der Grund sein, warum sich die Flüssigkeit in meinem Gesicht verteilt. Ich kann Make-up vielleicht 15 Minuten lang tragen, und dann muss ich es wieder abnehmen", so Brandi.

Auf die Frage ihres Co-Hosts James Maas, was ein gutartiger Tumor bedeute, erklärt sie, das heiße, er sei "nicht krebsartig". Den Tumor selbst habe sie schon länger bemerkt, doch zahlreiche Ärzte hätten die Masse immer wieder als bloßes Narbengewebe abgetan. "Jeder Arzt, dem ich es gezeigt habe, sagt: 'Das ist nur Narbengewebe.' Ich sage dann: 'Wovon? Ich hatte noch kein Facelifting'", berichtet die ehemalige The Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin und fügt hinzu: "Es gibt viel Ignoranz im medizinischen Bereich."

Doch damit nicht genug: Auch der Parasit, der ihr Gesicht vor einiger Zeit befallen hatte, ist offenbar zurückgekehrt. Schon Anfang Juni erzählte Brandi in einer früheren Podcastfolge verzweifelt: "Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Leute. Ich dachte, ich wäre wieder okay, und dann ist es wieder passiert", und betont, dass sie inzwischen bei unzähligen Ärztinnen und Ärzten gewesen sei, ohne eine eindeutige Lösung zu finden. Die gesundheitlichen Probleme begleiten Brandi bereits seit rund drei Jahren. In dieser Zeit litt sie unter starker Gesichtsschwellung, Muskelschwäche und zeitweise sogar Atemproblemen. Zwischenzeitlich kam es sogar zu einer Lähmung von Kopf und Nacken.

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville, März 2026

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Getty Images US-amerikanische TV-Persönlichkeit Brandi Glanville

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im Dezember 2024