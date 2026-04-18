TikTok-Trend endet für Brandi Glanville im Krankenhaus

Realitystar Brandi Glanville (53) erlebte an Ostern ein skurriles Gesundheitsdrama, das sie direkt in die Notaufnahme führte. Die frühere The Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin folgte einem viralen TikTok-Trend gegen Erkältungssymptome und steckte sich zu Hause eine Knoblauchzehe ins Ohr, um ihre verstopften Nebenhöhlen zu befreien. In einer aktuellen Episode ihres Podcasts "Brandi Glanville Unfiltered with James Maas" erzählt sie jetzt, dass der Versuch völlig nach hinten losging. "Jedes Mal, wenn ich versucht habe, den Knoblauch herauszuholen, rutschte er nur tiefer rein, und ich musste am nächsten Tag in die Notaufnahme", berichtet sie. Am Ende musste also ein Arzt im Krankenhaus eingreifen und das steckengebliebene Stück professionell entfernen.

Im Podcast erklärt sie, dass die missliche Lage mit einer Erkältung und einem Besuch ihres Sohnes Jake begann. "Ich war ein bisschen erkältet. Jake kam rüber und nieste mir ständig ins Gesicht", sagt sie. Sie habe ihn noch ermahnt: "Halt dir den Mund zu, wenn du niest", bekam dann aber doch seinen Infekt ab. Aus der vermeintlichen Hausmittelidee wurde ein medizinischer Ernstfall: Der Knoblauch ließ sich nicht entfernen. Eigentlich habe sie nur die Nebenhöhlen freibekommen wollen und nach Tipps gesucht, erinnert sich die Realitydarstellerin. Dabei sei sie auf die Knoblauchempfehlung gestoßen. "Das steht online. Hört nicht auf Leute im Internet, bei TikTok, Instagram, Twitter oder Facebook", appelliert Brandi im Podcast an alle Zuhörer.

Gesundheitliche Turbulenzen begleiten Brandi schon seit einer Weile: In den vergangenen Jahren kämpfte die US-Amerikanerin mit einer rätselhaften Erkrankung, die unter anderem ihr Gesicht anschwellen ließ und sie zeitweise ins Krankenhaus brachte. Lange galt stressbedingtes Angioödem als mögliche Erklärung, sie selbst vermutete zwischenzeitlich sogar einen Parasiten nach einem Aufenthalt in Marokko. Erst später stellte sich heraus, dass alte, rupturierte Brustimplantate eine entscheidende Rolle bei ihren Beschwerden spielten – eine Diagnose, für die sie bereits hohe Summen in verschiedenste Untersuchungen investiert hatte. Umso genauer achtet die zweifache Mutter inzwischen auf ihren Körper, konzentriert sich auf ihre Gesundheit – und nimmt ihre Podcast-Hörer regelmäßig mit, wenn sie offen über Rückschläge, Behandlungen und Lektionen aus dem Netz spricht.

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Getty Images Brandi Glanville, Model und Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville und ihre Söhne, 2023

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Twitter / BrandiGlanville Brandi Glanville im Juli 2024