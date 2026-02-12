Brandi Glanvilles geplatzte Implantate gefährdeten ihr Leben

Brandi Glanville (53) hat den nächsten medizinischen Schock hinter sich: Während sie noch mitten in der Behandlung eines Parasiten im Gesicht steckt, entdeckten Ärzte, dass ihre Brustimplantate geplatzt waren und Silikon in ihren Körper ausgetreten war. Der Reality-Star ließ die Implantate daraufhin bei einer Operation entfernen, wie sie einem Nachrichtenportal schilderte. Brandi, die vor allem durch The Real Housewives of Beverly Hills bekannt wurde, sprach offen über ihre Panik. "Ich bin einfach zu Tode verängstigt", sagte die zweifache Mutter und betonte, sie "hätte daran sterben können", wenn der Defekt nicht rechtzeitig entdeckt worden wäre.

Ausgelöst wurde die Alarmstimmung durch diffuse Beschwerden wie verschwommenes Sehen und Muskelsteifheit, die zunächst niemand mit ihren Implantaten in Verbindung brachte. Erst als Brandi bemerkte, dass eine Brust kleiner aussah, folgte ein Ultraschall. Die Fachkraft, die die Untersuchung durchführte, soll laut Brandi klar geworden sein: "Du hättest die Dinger am besten schon gestern rausnehmen lassen müssen." Ein Implantat war komplett gerissen, das andere verlor langsam Silikon, das sich bereits in den Lymphknoten unter beiden Armen angesammelt hatte. Zusätzlich wurde ihr erklärt, dass auch die Probleme im Gesicht nicht richtig abklingen könnten, weil die Lymphbahnen durch das Silikon verstopft seien. Obwohl ihr Chirurg ihr neue Implantate in Aussicht stellte, lehnte die Reality-Bekanntheit ab – sie wolle kein weiteres Silikon im Körper haben. "Ich möchte wieder besser aussehen. Ich möchte wieder arbeiten. Ich möchte wieder Energie haben", betont Brandi laut dem OK! Magazine.

Die vergangenen Wochen haben Brandi, die früher als Model arbeitete, emotional viel abverlangt. Ihre Gesichtsprobleme begannen nach Dreharbeiten in Marokko, wo sie nach eigener Schilderung über längere Zeit Essen, darunter Fleisch, gegessen habe, das stundenlang ungekühlt herumstand. Monate später kamen Schwellungen und Sprachprobleme, der Verdacht auf einen Parasiten, zahlreiche Behandlungen und Tests, die sie bereits sechsstellige Summen kosteten. Die sichtbaren Veränderungen haben ihr Selbstbild erschüttert und ihr Privatleben spürbar verändert, Begegnungen vermeidet sie seit geraumer Zeit. "Ich habe mich in meinem Leben noch nie so unsicher gefühlt. Ich isoliere mich, ich will das Haus nicht verlassen." Trotz aller Schwierigkeiten zeigt sich Brandi entschlossen, diese Herausforderungen zu überwinden und ihren Lebensmut zurückzugewinnen.

Getty Images Brandi Glanville, Model und Reality-TV-Bekanntheit

@BrandiGlanville Brandi Glanville im Dezember 2024

TikTok / brandiglanvilleofficial Brandi Glanville zeigt ihre Geschichtsverbrennung, August 2025