Brandi Glanville kämpft mit rätselhafter Gesichtsverformung

Seit über zwei Jahren kämpft Brandi Glanville (53) mit einer rätselhaften Gesichtsverformung – und ein Ende ist noch nicht in Sicht. In ihrem Podcast "Brandi Unfiltered" meldete sich die Bekanntheit aus The Real Housewives of Beverly Hills jetzt mit einem beunruhigenden Update zu ihrem Gesundheitszustand. "Ich muss ein Update zu meinem Gesicht geben, weil wir beim letzten Mal viele Kommentare bekommen haben. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt", sagte Brandi darin. Obwohl sie bereits mehr als umgerechnet 99.000 Euro in verschiedene Behandlungen gesteckt und unzählige Ärzte aufgesucht hat, gibt es nach wie vor keine eindeutige Diagnose. "Ich dachte, ich wäre geheilt, aber dann ist es wieder passiert – und jetzt sackt es wieder ein", erklärte sie frustriert.

Trotz der anhaltenden Ungewissheit kämpft Brandi weiter. "Wenn ich Antworten hätte, würde ich sie euch sagen. Ich war bei unzähligen Ärzten", so die Realitydarstellerin. Als einzige Mittel, die ihr vorübergehende Linderung verschaffen, nannte sie Sonnenlicht und bestimmte Medikamente. Neben der Gesichtsverformung plagen sie inzwischen auch schmerzhafte Knoten in Kiefer und Hals. Eine kleine Erkenntnis brachte ihr der Austausch über ihren Podcast: Zwei Freundinnen meldeten sich bei ihr, die unter ähnlichen Symptomen leiden. Allen dreien ist gemeinsam, dass sie umfangreiche Zahnbehandlungen hinter sich haben und in der Vergangenheit Kontakt mit schwarzem Schimmel hatten. "Wir wissen nicht, was vor sich geht, aber ich bin hier, um der Sache auf den Grund zu gehen", betonte Brandi.

Durch die schwere Zeit begleiten sie ihre beiden Söhne Mason und Jake, die ihr eine wichtige Stütze sind. "Sie haben es so satt und sagen: 'Du gehst jetzt zu einem anderen Arzt'", verriet sie im Podcast. Ihre Anwesenheit ist ihr so wichtig geworden, dass sie sich dabei ertappt, sie kaum gehen lassen zu wollen. "Ich fühle mich aufdringlicher, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht will, dass sie mein Haus verlassen", gab sie offen zu. Dennoch ist Brandi dankbar für den Rückhalt ihrer Kinder. "Ich habe einfach die besten Jungs der Welt", schwärmte sie. Ihren Worten zufolge ermutigen Mason und Jake sie regelmäßig mit Sätzen wie: "Du bist so schön von innen. Mach dir keine Sorgen."

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im Dezember 2024

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville mit ihren Söhnen Mason und Jake Austin Cibrian, Dezember 2025