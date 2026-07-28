Brandi Glanville packt über wilde Drogenvergangenheit aus

Reality-TV-Star Brandi Glanville (53) hat in ihrem Podcast offen über ihre Vergangenheit gesprochen – und dabei auch ein Kapitel angesprochen, das wohl nicht alle kennen dürften. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Brandi Glanville Unfiltered" gestand die frühere "The Real Housewives of Beverly Hills"-Teilnehmerin, in den 1990er-Jahren Kokain konsumiert zu haben. "Lass uns das klarstellen: Wir alle haben in den 90ern Kokain genommen. Ich nicht mehr, seit Fentanyl aufgetaucht ist", sagte sie zu Co-Moderator James Maas. Über ihre beiden Söhne scherzte sie dabei in derselben Folge mit einem Augenzwinkern: "Zum Glück nehmen meine Kinder kein Kokain, weil sie langweilig sind. Aber das ist in Ordnung. Ich liebe, dass sie langweilig sind. Sie mögen nicht mal trinken. Ich denke mir: 'Ich will einfach, dass sie ein bisschen mehr feiern.' Aber nicht mit Kokain."

Ebenfalls thematisierte Brandi in ihrem Podcast eine Vaginalverjüngungsoperation, die sie sich nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Eddie Cibrian (53) im Jahr 2009 hatte durchführen lassen. Den Eingriff bei Arzt David Matlock bezeichnete sie als einen ihrer persönlichsten kosmetischen Eingriffe. "Er war der Pionier für diese Operation. Er war der ursprüngliche Arzt, der sie durchführte", erklärte sie. Den Anstoß für den Eingriff habe ein abfälliger Kommentar ihres Ex-Mannes gegeben, nachdem sie zwei Kinder zur Welt gebracht hatte. Der Eingriff schlug mit rund 10.533 Euro zu Buche – und fiel Eddie erst auf, als er die Kreditkartenabrechnung sichtete. "Was zum Teufel hat dich 10.533 Euro gekostet? Hast du dir eine Nasenkorrektur gemacht?", soll er ihr lautstark am Telefon entgegengeschrien haben. Sie habe kurzerhand mit "Ja" geantwortet und aufgelegt.

Brandi Glanville ist Mutter von zwei Söhnen, die sie gemeinsam mit Eddie großgezogen hat. Die Ehe der beiden endete, nachdem bekannt wurde, dass Eddie eine Affäre mit der Sängerin LeAnn Rimes (43) hatte. Über die turbulente Zeit nach dem Beziehungsende schrieb Brandi bereits in ihrer 2013 erschienenen Memoiren "Drinking and Tweeting". Darin schilderte sie unter anderem, wie sie von der Untreue ihres Mannes erfahren hatte und welche persönlichen Konsequenzen sie daraus zog.

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville, Reality-TV-Bekanntheit

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Getty Images Eddie Cibrian und Brandi Glanville, 2005

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville mit ihren Söhnen Mason und Jake Austin Cibrian, Dezember 2025