Klatschgeräusche: Brandi Glanville ertappte Sohn beim Sex

Brandi Glanville (53) sorgt mit einer ziemlich privaten Beichte für Aufsehen! In der neuen Netflix-Show "Calabasas Confidential" erzählt der Realitystar, wie sie herausfand, dass ihr und Ex-Mann Eddie Cibrians (52) Sohn Mason seine Jungfräulichkeit verlor. Sie sei im gemeinsamen Zuhause völlig unvermittelt mit der intimen Situation ihres damals etwa 15- oder 16-jährigen Sohnes konfrontiert worden und in diesem Moment innerlich zusammengezuckt. "Ich erinnere mich, dass mir klar wurde, dass er keine Jungfrau mehr war, als ich an seinem Zimmer vorbeiging und hörte, wie jemand verhaut wurde", sagt Brandi.

Im Gespräch mit Mason und seiner Bekannten Emilie Nelson erinnert sich Brandi an ihre spontanen Gedanken. "Ich war einfach nur so: 'F–k mein Leben. Mein Sohn ist keine Jungfrau mehr'", scherzt sie vor den Kameras und macht gleichzeitig klar, wie überfordert sie sich damals fühlte. Gegenüber dem Netflix-Format gibt sie zu: "Ich habe geweint. Ich dachte nur: 'Ich fühle mich gerade so unwohl.'" Trotzdem versucht die Podcasterin, der peinlichen Erinnerung auch etwas Humor abzugewinnen und meint, zumindest habe ihr Sohn "ein paar Moves" gehabt. In der Show kommt auch Mason selbst zu Wort und spricht über seine aktuelle Beziehung. Der junge Mann erklärt, dass seine Partnerin Sarah die erste Frau sei, mit der er sich wirklich eine gemeinsame Zukunft vorstellen könne.

Das würde auch Brandi begeistern. Über ihre Schwiegertochter in spe sagt sie: "Ich liebe sie (...) Ich habe ihr gesagt, sie solle schwanger werden. Ich meinte: 'Leg ihn einfach rein. Dann haben wir ein süßes kleines irisches Baby, und ich kann es mir einfach ansehen.'" Brandi selbst war von 2001 bis 2010 mit Schauspieler Eddie zusammen. Die beiden hatten sich nach seinem viel diskutierten Seitensprung mit LeAnn Rimes (43) getrennt. Eddie und LeAnn, die sich bei den Dreharbeiten zum TV-Film "Northern Lights" näherkamen und später heirateten, gehören inzwischen fest zum erweiterten Familienkreis rund um die beiden Jungs. Brandi selbst beschrieb das Verhältnis 2021 im Podcast "Hollywood Raw" mit einem Augenzwinkern so: "Wir sind wie Schwesterfrauen."

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Getty Images Brandi Glanville, TV-Star

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville und ihre Söhne, 2023

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Getty Images Eddie Cibrian und Brandi Glanville, 2005