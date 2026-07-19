Brandi Glanville enthüllt intime OP nach der Trennung

Beauty-Eingriffe und ihre (fast) grenzenlosen Möglichkeiten: Im Podcast "Unfiltered" hat Brandi Glanville (53) offen über einen intimen Eingriff gesprochen, den sie sich im Jahr 2009 nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Mann Eddie Cibrian (53) gönnte: eine vaginale Verjüngungsoperation. Die Reality-Bekanntheit aus The Real Housewives of Beverly Hills, die gerne unverblümt über ihre Beauty-Eingriffe spricht, erklärte, sie habe sich den chirurgischen Eingriff damals machen lassen, um nach zwei gemeinsamen Kindern mit Eddie quasi "wieder Jungfrau zu sein". Durchgeführt wurde die Operation von Beverly-Hills-Arzt David Matlock, der laut Brandi als Pionier auf diesem Gebiet gilt.

Im Podcast behauptete das ehemalige Model, zu den allerersten Patientinnen gehört zu haben, die sich diesem Eingriff unterzogen: "Ich war bei Dr. Matlock. Er war der Pionier für die Operation. Er war der erste Arzt, der das gemacht hat." Als ihr Co-Host James Maas scherzhaft behauptete, sie sei die erste Patientin überhaupt gewesen, korrigierte sie ihn: Sie sei die "Erste oder die Zweite" gewesen. Den Anstoß für die Operation soll der verletzende Kommentar "Es ist nicht mehr wie früher" von Eddie gegeben haben. Die rund 12.000 Dollar (10.504 Euro) teure Behandlung ließ sie sich dabei kurzerhand von ihrem Ex bezahlen – indem sie die Summe auf seine Kreditkarte buchte. Sein späterer Anruf, bei dem er wutentbrannt nach den Kosten fragte, endete laut Brandi damit, dass sie kurz antwortete: "Ja. Eine Nasenkorrektur" – und dann auflegte.

Über die Operation hatte Brandi, die jahrelang mit einer mysteriösen Krankheit in ihrem Gesicht kämpfte, bereits in ihrer 2013 erschienenen Autobiografie "Drinking & Tweeting" geschrieben. "Ich habe entschieden, dass Eddie, weil er meine Vagina für mich ruiniert hat, für eine neue bezahlen kann", heißt es darin. Die TV-Darstellerin, die bereits seit 2011 im Geschäft ist, ist Mutter zweier Söhne, die sie mit Eddie großzog. Das ehemalige Paar trennte sich, nachdem Eddie eine Affäre mit Schauspielerin LeAnn Rimes (43) gehabt hatte, die er später heiratete.

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Getty Images Brandi Glanville, Model und Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im Dezember 2024

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Getty Images Eddie Cibrian und Brandi Glanville, 2005