Söhne lehnen Koks ab: Brandi Glanville findet's "langweilig"

Brandi Glanville (53) sorgt mit einer Aussage in ihrem Podcast für Aufsehen. In einer neuen Folge von "Brandi Glanville Unfiltered" bezeichnete die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin ihre beiden Söhne Mason und Jake scherzhaft als "langweilig" – allerdings aus einem ungewöhnlichen Grund: Die beiden nehmen nach eigenen Angaben kein Kokain. "Glücklicherweise nehmen meine Kinder kein Kokain, weil sie langweilig sind", erzählte Brandi. Anschließend fügte sie hinzu: "Aber das ist okay, ich liebe, dass sie langweilig sind. Sie trinken nicht mal gerne." Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie ihre Söhne für ihre Lebensweise schätzt – auch wenn sie sich manchmal mehr Abenteuerlust von ihnen wünscht. "Ich sage mir: 'Was macht ihr? Wo ist euer Leben?' Aber ich mag es für sie, nicht wirklich... Ich will nur, dass sie ein bisschen mehr feiern."

Im Gespräch mit ihrem Co-Host James Maas kam das Thema Drogen im Zusammenhang mit Reality-TV auf. Dabei sprach Brandi auch über ihre eigene Vergangenheit und erklärte, dass sie in den 1990er-Jahren selbst Kokain konsumiert habe. "Lasst uns ehrlich sein, wir alle haben in den 90ern Kokain genommen", sagte sie. Seit Fentanyl zunehmend im Umlauf sei, habe sie jedoch damit aufgehört. Für ihre beiden Söhne, die beide am College waren, habe sie vorsorglich Drogenteststreifen gekauft, mit denen sich Kokain auf eine mögliche Verunreinigung mit Fentanyl überprüfen lässt. Auf der Plattform X sorgten ihre Aussagen anschließend für heftige Reaktionen. "Seinen Kindern zu sagen, sie seien 'langweilig', weil sie keine harten Drogen nehmen, ist irre", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte kurz: "Brandi sagt einfach alles."

Brandi teilt ihre Söhne mit ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Eddie Cibrian (53). Die Ehe der beiden zerbrach 2009, nachdem bekannt wurde, dass Eddie eine Affäre mit Sängerin LeAnn Rimes (43) hatte – mit der er bis heute verheiratet ist. Die Trennung verlief sehr turbulent; Brandi soll sogar die Reifen seines Autos aufgeschlitzt haben. Zuletzt sorgte die Reality-Bekanntheit auch mit gesundheitlichen Themen für Schlagzeilen. In ihrem Podcast erzählte sie, dass Ärzte einen gutartigen Tumor in einem ihrer Lymphknoten im Gesicht entdeckt hätten. Dieser könnte möglicherweise mit der anhaltenden Schwellung ihres Gesichts zusammenhängen.

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville mit ihren Söhnen Mason und Jake Austin Cibrian, Dezember 2025

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville und ihr Sohn Mason

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville mit ihrem Sohn Jake