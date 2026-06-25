Carson Rowland streut nun neue Hoffnung für "Süße Magnolien"

Kehrt Tyler "Ty" Townsend doch noch nach Serenity zurück? Fans der Netflix-Serie "Sweet Magnolias" schöpfen jedenfalls neue Hoffnung – und schuld daran ist ein harmloser Instagram-Post. Caroline Lagerfelt (78), die in der Show Carsons TV-Oma Paula Vreeland spielt, teilte Mitte Juni zwei Fotos mit Carson Rowland (28) und schrieb dazu: "Ich vermisse meinen wunderschönen verlorenen Enkelsohn, Carson Rowland! Danke für all eure Liebe ... und komm nach Hause!" Es war allerdings Carsons eigener Kommentar darunter, der die Fans vollends aus dem Häuschen brachte. Der 28-Jährige antwortete der 78-Jährigen schlicht: "Nun, Oma weiß es eben am besten." Für viele Fans klingt das wie ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Staffel 6.

In Staffel 5 fehlt Ty vollständig. Showrunnerin Sheryl Anderson hatte gegenüber Us Weekly bereits Ende Mai bestätigt, dass Carson die Entscheidung getroffen habe, der Serie für diese Staffel fernzubleiben. Dennoch zieht sich Tys Spur durch die gesamte Staffel: Annie erhält überraschend eine "Miss you"-Nachricht von ihm sowie einen verpassten FaceTime-Anruf, obwohl sie längst in einem Liebesdreieck mit Blake und Noah steckt. Gefragt, ob ein Comeback möglich sei, antwortete Anderson gegenüber Deadline vielsagend: "Da müssen wir wohl abwarten und sehen, oder?" Auch Anneliese Judge (24), die Annie-Darstellerin und echte Freundin von Carson, betonte gegenüber Us Weekly, wie sehr sie seine neuen Chancen unterstütze.

Während die Fans auf eine Rückkehr hoffen, ist Carson in der Zwischenzeit keineswegs untätig. Laut einem Bericht von Deadline hat er eine wiederkehrende Rolle im Reboot von "The Rockford Files" ergattert, das für NBC produziert wird. Die neue Version des Klassikers aus dem Jahr 1974 wurde für eine volle Staffel bestellt und wird von David Boreanaz (57) angeführt. Bereits am 28. Mai hatte Carson auf Instagram mit einem kryptischen Post für Aufsehen gesorgt, der ihn bei Dreharbeiten zeigte – und mit den Worten "Keine Sorge, ich lebe noch!" begleitet wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carson Rowland bei der exklusiven Vorführung von HBOMax' "Pretty Little Liars: Original Sin" in den Warner Bros. Studios, Burbank

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Caroline Lagerfelt

Anzeige Anzeige

Getty Images Carson Rowland beim Los Angeles Tastemaker Event zur Max-Serie "Pretty Little Liars: Summer School" im TCL Chinese Theatre