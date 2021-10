Carson Rowland (23) und seine Maris haben sich das Jawort gegeben! Für den Süße Magnolien-Darsteller läuft es beruflich wie am Schnürchen – aber auch privat hat der Schauspieler sein Glück gefunden: Seit über zwei Jahren ist seine Freundin Maris die Frau an seiner Seite. Nun haben die beiden Turteltauben tatsächlich den nächsten Schritt gewagt: Carson und Maris haben am Wochenende geheiratet!

Auf Instagram teilte der 23-Jährige einige Hochzeitsaufnahmen, auf denen das Brautpaar um die Wette strahlt. Wie der Betitelung der Bilder zu entnehmen ist, fand die Zeremonie am Samstag, den 16. Oktober, statt. Carsons Fangemeinde freuten sich natürlich riesig mit ihm. "Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, ihr hattet den tollsten Tag überhaupt", schrieb eine begeisterte Followerin.

Mit der Hochzeit hatte sich das Paar nicht besonders viel Zeit gelassen – erst vor zwei Monate war Carson vor seiner Angebeteten auf die Knie gefallen und hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. "Für immer und ewig", hatte er damals im Juli auf Instagram geschrieben.

Instagram / carsonrowland Carson Rowland und seine Verlobte Maris im November 2020

Getty Images "Pretty Little Liars: Original Sin"-Darsteller Carson Rowland

Instagram / maris_rowland Carson und Maris Rowland

