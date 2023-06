Babynews: "Süße Magnolien"-Star Carson Rowland wird Vater

Carson Rowland (25) hat tolle Neuigkeiten! Für den "Süße Magnolien"-Schauspieler könnte es derzeit nicht besser laufen: Nach über zwei Jahren Beziehung hatte der Hollywoodstar 2021 um die Hand seiner Freundin Maris angehalten. Nur wenige Monate später gaben sich die Turteltäubchen das Jawort und teilten zuckersüße Schnappschüsse des Tages im Netz. Jetzt überraschen Carson und Maris mit tollen Neuigkeiten: Sie erwarten ihr erstes Kind.

Auf Instagram teilte der Schauspieler einen Schnappschuss mit seiner Frau. An einem Strand lächeln sich die werdenden Eltern verliebt an und halten ein Ultraschallbild in die Kamera. "Baby Rowland kommt im November", gab Carson unter dem Bild bekannt. Außerdem stellte er klar: "Deine Mama und ich lieben dich jetzt schon so sehr. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen!"

Die Fans waren außer sich vor Freude. "Dieses kostbare Baby wird schon jetzt so geliebt! November muss schneller kommen", kommentierte ein Nutzer begeistert. Ein anderer Follower schrieb: "Ich kann es gar nicht fassen. Was für tolle Neuigkeiten! Ihr werdet wunderbare Eltern sein." Viele weitere Fans schickten rote Herzen und teilten begeisterte Emojis.

Instagram / marisjkenny Carson Rowland mit seiner Verlobten Maris

Instagram / carsonrowland Carson Rowland und seine Verlobte Maris im November 2020

Instagram / maris_rowland Carson und Maris Rowland

