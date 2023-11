"Süße Magnolien"-Star Carson Rowland ist Vater geworden!

Sein Glück hat das Licht der Welt erblickt! Carson Rowland (26) und seine Freundin Maris sind seit mehr als vier Jahren in einer Beziehung. Bereits im Sommer 2021 hielt der Süße Magnolien-Star um die Hand seiner Freundin an. Wenige Monate später heiratete das Paar und besiegelte seine Liebe mit dem Jawort. Im Juni dieses Jahres kam die nächste Überraschung: Maris ist schwanger. Und jetzt ist es endlich so weit: Carson und seine Gattin sind Eltern geworden!

Am 10. November hatte das lange Warten für den Hollywood-Star und seine Freundin ein Ende. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht er ein Foto, auf dem das Pärchen mit seinem Neugeborenen in einem rosa Strampler im Arm zu sehen ist. "Eden Stone Rowland, 10.11.2023, 3175 Kilogramm", schreibt der 26-Jährige neben seinem Post.

Dass das Kind im November auf die Welt kommen soll, wussten die beiden bereits, als sie ihre Schwangerschaft publik machten. Im Netz stellten sie zu Beginn klar: "Deine Mama und ich lieben dich jetzt schon so sehr. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen!"

Anzeige

Instagram / marisjoyrowland Carsen Rowland und Maris Rowland

Anzeige

Instagram / marisjoyrowland Maris Rowland mit ihrer Tochter Eden Stone

Anzeige

Instagram / carsonrowland Carson Rowland und seine Verlobte Maris im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de