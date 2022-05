Süße Magnolien geht weiter! Die Geschichte rund um das aufregende Leben von Maddie (Joanna García, 42), Dana (Brooke Elliott, 47), Helen (Heather Headley, 47) und ihren Familien kommt bei den Netflix-Zuschauern einfach super an. Nach dem Ende der ersten Staffel war deshalb schnell klar, dass die Serie eine Fortsetzung bekommen würde. Mittlerweile sind die Folgen der zweiten Season längst auf der Streaming-Plattform zu sehen – und die Fans warten auf neuen Content. Seit wenigen Tagen ist bekannt: Staffel drei wird kommen. Darsteller Carson Rowland (24) erfuhr davon selbst erst im Netz.

Der 24-Jährige, der in dem Netflix-Hit Maddies Sohn Tyler Townsend spielt, teilte auf Instagram einen Artikel, in dem es um die Fortführung von "Süße Magnolien" geht. "Ich hatte in den vergangenen acht Tagen kein Internet. Das war ein spaßiges Comeback. Wir sehen uns dann alle in Serenity", schrieb er zu dem Beitrag und spielte damit auf die fiktive Kleinstadt an, deren Bewohner im Mittelpunkt der Geschehnisse stehen.

Viele Details zu den neuen Folgen sind zwar noch nicht bekannt – die Zuschauer sind aber schon jetzt ganz aus dem Häuschen und sind gespannt, welche Geschichten noch auf sie zukommen werden. "Ich bin aufgeregt" oder "Sie sorgen besser dafür, dass Ty und Annie am Ende von Staffel drei endlich zusammenkommen" oder "Ich habe es schon vermisst", schrieben nur ein paar User unter Carsons Posting.

ELIZA MORSE/NETFLIX Justin Bruening (Cal) und Joanna Garcia Swisher (Maddie) in "Süße Magnolien"

Netflix Szene aus "Süße Magnolien"

Instagram / carsonrowland Carson Rowland, Joanna García und Justin Bruening beim Dreh für "Süße Magnolien"

