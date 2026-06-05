Carson Rowland verlässt "Süße Magnolien" vor Staffel fünf

Für viele Fans der Netflix-Serie "Sweet Magnolias" kommt diese Nachricht kurz vor dem Start der fünften Staffel überraschend: Carson Rowland (28), der in der Romanze-Drama-Serie den Charakter Tyler "Ty" Townsend verkörpert, wird in den neuen Folgen nicht mehr zu sehen sein. Showrunnerin Sheryl J. Anderson bestätigte gegenüber Us Weekly, dass es Carsons eigene Entscheidung war, die Serie zu verlassen. Der Ausstieg kommt zu einem denkbar dramatischen Zeitpunkt, denn in Staffel vier hatten Ty und seine beste Freundin Annie (gespielt von Anneliese Judge, 24) endlich ihre gegenseitigen Gefühle gestanden – sehr zur Freude der Fans, die diesen Moment lange herbeigesehnt hatten. Die neue Staffel startet am 11. Juni auf Netflix.

Anderson versichert jedoch, dass das Drehbuch Carsons Abwesenheit sinnvoll in die Handlung einbettet. "In seinem Abgang wollten wir das Beste aus der Situation machen und schauen, was passiert, wenn Menschen die Menschen, die sie lieben, verlassen, um einem Traum zu folgen", erklärte sie. Auch Anneliese betonte gegenüber Us Weekly, dass die ganze Besetzung hinter Carson stehe: "Er hatte einige andere Möglichkeiten, über die ich mich wirklich für ihn freue. Er ist ein wirklich, wirklich guter Freund von mir, und das ist etwas, das wirklich aufregend für ihn und für uns alle ist. Wir unterstützen ihn alle noch so sehr." Ob die Figur Ty in einer möglichen sechsten Staffel zurückkehren könnte, ließ Anderson offen. "Ich glaube sehr an offene Türen", sagte sie und fügte hinzu: "Und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben werden zu sehen, wer durch diese offene Tür geht."

Carson spielte Ty Townsend seit der ersten Staffel von "Sweet Magnolias", die auf der gleichnamigen Romanreihe von Sherryl Woods basiert. Der zweifache Vater wurde am 3. November 1997 geboren und war zum Zeitpunkt des Drehs der ersten Staffel Anfang 20. Anneliese schwärmte zuletzt noch von ihrer Zusammenarbeit mit ihm: "Ich weiß, dass Tys und Annies Beziehung ein so wichtiger Teil von Annies Reise war. Das ist etwas, das wirklich bedeutungsvoll war und das wirklich besonders war, gemeinsam zum Leben zu erwecken. Er ist so ein großzügiger Schauspielpartner. Er ist so freundlich und einfach der coolste Mensch überhaupt."

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Getty Images Carson Rowland beim Los Angeles Tastemaker Event zur Max-Serie "Pretty Little Liars: Summer School" im TCL Chinese Theatre

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Getty Images Carson Rowland bei der exklusiven Vorführung von HBOMax' "Pretty Little Liars: Original Sin" in den Warner Bros. Studios, Burbank

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Instagram / carsonrowland Carson und Maris Rowland mit ihrer Tochter Eden Stone