Diese Nachricht wird die Süße Magnolien-Fans sicher jubeln lassen! Im vergangenen Jahr entwickelte sich die Serie zum absoluten Netflix-Hit. Schon bald wurde verkündet, dass die Geschichten von Maddie (Joanna García, 41), Dana (Brooke Elliott, 46), Helen (Heather Headley, 46) und ihren Familien weitergehen und die Serie eine zweite Staffel bekommen soll. Die erste Klappe für die Dreharbeiten fiel Anfang April. Jetzt sind die neuen Folgen im Kasten, wie die Stars freudig mitteilen.

Carson Rowland (23) postete auf Instagram ein Foto, das offenbar beim Dreh zur neuen "Süße Magnolien"-Staffel entstanden ist. "Die zweite Staffel ist abgedreht! Wow, was für eine Reise und was für eine Geschichte. Jeden Tag werde ich daran erinnert, wie gesegnet ich bin, bei dieser Serie dabei zu sein. Ich kann es nicht erwarten, bis alle die neuen Folgen sehen", erklärte der Tyler-Darsteller freudig. Und auch Logan Allen (16) hielt den letzten Drehtag mit der Kamera fest und veröffentlichte ein Foto von sich am Set.

Die zweite Staffel soll 2022 auf Netflix erscheinen. Dann wird es auch ein Wiedersehen mit Jamie Lynn Spears (30) geben. Ihre Rolle, die Sprechstundenhilfe Naureen, wird in Staffel eins von ihrem Chef Bill (Chris Klein, 42) schwanger und verschwindet vor der Geburt aus der fiktiven Stadt Serenity. Auf Instagram hatte die kleine Schwester von Britney Spears (39) kürzlich aber ihre Rückkehr angekündigt.

Szene aus "Süße Magnolien"

Logan Allen am "Süße Magnolien"-Set

Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

