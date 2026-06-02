Fans spekulieren: Ist Carson Rowland in "Off Campus" dabei?

Er war als Tyler "Ty" Townsend aus Süße Magnolien bekannt – doch in der fünften Staffel der Netflix-Serie wird Carson Rowland (28) nicht mehr zu sehen sein. Das bestätigte Showrunnerin Sheryl J. Anderson gegenüber Us Weekly und erklärte, dass es Carsons eigene "Entscheidung" gewesen sei, die kommende Staffel auszulassen. Kaum war die Nachricht öffentlich, ließen die Spekulationen nicht lange auf sich warten: Viele Fans sind überzeugt, dass der Schauspieler als Nächstes in der zweiten Staffel der Amazon Prime-Serie "Off Campus" auftauchen könnte. Der Auslöser für die Gerüchteküche: Ein Fan machte darauf aufmerksam, dass Carson auf Instagram den "Off Campus"-Darstellern Jalen Thomas Brooks (24) und Antonio Cipriano (26) folgt. Die beiden spielten in der ersten Staffel der Serie die Hockeyspieler John Tucker und John Logan.

Besonders brisant: Brooks und Cipriano folgen Carson ihrerseits zurück. Auch "Off Campus"-Star Stephen Kalyn, der in der Show Dean Di Laurentis verkörpert, ist unter Carsons Followern – und folgt ihm ebenfalls. Ein Fanaccount fasste die Lage zusammen und schrieb, die gegenseitigen Follows würden "Gerüchte über einen möglichen Auftritt von [Rowland] in der Serie" entfachen. Viele Fans hoffen nun, dass er die Rolle des Jake Connelly übernehmen wird – dem Star-Stürmer und Kapitän des Harvard-Hockeyteams aus der gleichnamigen Buchreihe von Elle Kennedy, auf der die Show basiert. "Ich hoffe, dass Carson Rowland, dem die Off-Campus-Jungs folgen, Jake Connelly ist", schrieb ein Nutzer auf Social Media. Offiziell bestätigt ist bislang jedoch nichts: Weder Carson noch das Kreativteam hinter "Off Campus" haben sich zu den Castinggerüchten geäußert.

In "Süße Magnolien" stand Carson seit der ersten Staffel vor der Kamera. Sein Charakter Ty befand sich am Ende von Staffel vier an einem Scheideweg: Er musste sich entscheiden, ob er mit seiner Bandkollegin Olivia auf Welttournee gehen oder in Serenity bleiben würde, um seine Beziehung zu Annie zu retten. Die Staffel endete mit einem Konflikt zwischen den beiden, nachdem Ty Annie gebeten hatte, ihren Traumstudienplatz in Kalifornien aufzugeben, um ihn auf Tour zu begleiten. Showrunnerin Sheryl versicherte gegenüber Us Weekly, dass die Serie trotz seines Weggangs weiter starke Geschichten erzählen werde. "Aus seinem Abgang wollten wir das Beste aus der Situation machen", so die Produzentin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carson Rowland beim Los Angeles Tastemaker Event zur Max-Serie "Pretty Little Liars: Summer School" im TCL Chinese Theatre

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Carson Rowland bei der exklusiven Vorführung von HBOMax' "Pretty Little Liars: Original Sin" in den Warner Bros. Studios, Burbank