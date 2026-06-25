Darum leidet Simone Thomalla bei Zverevs Matches mit

Kurz nach seinem ersten Grand-Slam-Titel in Paris und wenige Tage vor dem Start in Wimbledon stand Alexander Zverev (29) am Montag in Going am Fuße des Wilden Kaisers im Mittelpunkt eines Charity-Turniers – und hatte dabei gleich doppelte Familienunterstützung aus dem Hause Thomalla. Schwiegermutter Simone Thomalla (61) war ebenfalls vor Ort und plauderte gegenüber Bunte offen darüber, wie aufgeregt sie bei den Spielen ihres Schwiegersohns ist. "Wenn ich Angst habe, dass irgendwas schiefgeht, dann renne ich durch die Wohnung, mache Wäsche oder koche", gestand die Schauspielerin lachend. Erst wenn Alexander klar in Führung liegt, traut sich die 61-Jährige wieder auf die Couch: "Wenn er dann ziemlich sicher vorne liegt, dann setze ich mich genüsslich vor den Fernseher und schaue ihm beim Jubeln zu."

Das Charity-Event fand im Rahmen der "WorldChanger Days 2026" im Stanglwirt statt, zu dem die WorldChanger Foundation und die Alexander Zverev Foundation gemeinsam eingeladen hatten. Ziel der Veranstaltung war es, Spenden für Mental-Health-Programme an Schulen zu sammeln. Simone verriet dabei auch, warum ihr der Erfolg ihres Schwiegersohns so sehr am Herzen liegt: "Weil natürlich: Wenn Sascha gewinnt, bedeutet das gute Laune – und das kommt meiner Tochter zugute. Da schlägt mein Mutterherz schneller." Beide Stiftungen teilen die Überzeugung, dass mentale Stärke erlernbar ist – besonders dann, wenn Kinder frühzeitig Zugang zu positiven Vorbildern und unterstützenden Programmen erhalten.

Dass das Thema mentale Gesundheit beim Event eine so wichtige Rolle spielte, ist auch mit Blick auf Alexanders eigene Geschichte kaum überraschend. Nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon im vergangenen Jahr sprach der Tennisprofi öffentlich darüber, sich in einem "Loch" zu befinden und kaum noch Freude zu verspüren – und holte sich daraufhin professionelle Hilfe. An seiner Seite stand dabei auch Sophia Thomalla (36). Simone zeigte sich voll des Lobes für das Paar: "Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau", sagte sie – und fügte mit einem Lachen hinzu: "Und zwei starke Dackel." Sophia und Alexander hatten ihren tierischen Familienzuwachs namens Mishka im Oktober auf Instagram vorgestellt.

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RTL Simone Thomalla, "Let's Dance"-Kandidatin, 2025

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

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Instagram / simonethomalla Simone und Sophia Thomalla im Dezember 2025