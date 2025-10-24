Sophia Thomalla und Alex Zverev begrüßen Familienzuwachs

Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28), auch Sascha genannt, haben ihr Zuhause um vierbeinigen Nachwuchs erweitert und begrüßen Dackel Mishka in ihrer kleinen Familie. Auf Instagram teilt die Schauspielerin stolz Fotos des neuen Familienmitglieds, das sich schnell als echter Charmeur entpuppt. Mit dem Kommentar "Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert" heizt Sophia die Diskussion an, wer wohl welche Rolle in ihrem Trio übernimmt. Klar ist jedoch, dass Mishka nicht nur Herzen auf Instagram erobert, sondern auch im Alltag für jede Menge Unterhaltung sorgt.

Die geteilten Aufnahmen zeigen, dass Mishka sich bereits bestens eingelebt hat. Ob zärtliche Küsschen für den Tennisstar Alexander oder neugieriges Knabbern an Taschen und Pässen – der kleine Dackel scheint in der Promi-Welt angekommen zu sein. Auch Fans und Prominente sind von dem süßen Neuzugang begeistert: Evelyn Burdecki (37) schreibt überschwänglich "Süüüüüüsssssss", während Vanessa Mariposa (32) kommentiert: "Willkommen im Dackelclub. Ihr werdet sie so lieben – Dackel sind so toll." Innerhalb kürzester Zeit hat der Vierbeiner eine riesige Fangemeinde aufgebaut.

Privat gelten Sophia und Alexander als starkes Duo, das seinen Alltag gerne mit einem Augenzwinkern teilt. Sophia, die Schauspielerin und Unternehmerin, nutzt soziale Medien häufig, um Einblicke hinter die Kulissen zu geben – mal glamourös, mal mit Humor. Alexander verbringt abseits des Courts gerne ruhige Momente und findet Ausgleich im familiären Umfeld. Gemeinsame Schnappschüsse zeigen die beiden oft entspannt, ob bei Reisen oder zu Hause. Mit Mishka bekommt diese kleine Einheit nun eine neue Routine: mehr Spaziergänge, mehr Kuschelpausen – und definitiv mehr Fotos, die ihren Followern das Herz aufgehen lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev mit ihrem neuen Hund

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Juni 2024