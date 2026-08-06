"Hart gemacht"? So denkt Simone Thomalla heute über Liebe

Simone Thomalla (61) hat in ihrem Leben schon einige Liebesenttäuschungen erlitten – doch die haben die Schauspielerin offenbar nicht gebrochen. Im Interview mit dem Magazin Bunte spricht sie offen über vergangene Krisen und ihr heutiges Liebesglück. "Die Enttäuschungen, die ich erlebt habe, haben mich erschüttert", erzählt Simone. "Aber sie haben mich nicht hart gemacht. Und ehrlich gesagt bin ich froh darüber. Lieber werde ich noch einmal enttäuscht, als dass ich aufhöre, an die Liebe zu glauben."

Heute hat Simone ihr Glück an der Seite von René gefunden. Der Berliner Bauunternehmer gibt ihr nach eigener Aussage einen starken Rückhalt. "Es muss jemanden da oben geben, der beschlossen hat: Der Beste kommt zum Schluss!", schwärmt sie gegenüber Bunte von ihrem Partner. René sei die Sorte Mann, "die alles kann". Dabei trägt die Schauspielerin ihrer Vergangenheit gegenüber keine Bitterkeit: "Ich habe das schon einmal gesagt: Jeder Mensch, jeder Mann an meiner Seite hatte seine Zeit."

Simone ist nicht nur als Schauspielerin bekannt, sondern auch als Mutter von Tochter Sophia Thomalla (36), die selbst als Moderatorin und Schauspielerin erfolgreich ist. Simones Begeisterung für die Liebe hat dabei eine charmante Wurzel: Als Kind war sie ein großer Fan des Märchenklassikers Drei Haselnüsse für Aschenbrödel aus dem Jahr 1973 – nicht zuletzt, weil ihr Vater Alfred an der Ausstattung des Films beteiligt war. Der Prinz aus dem Film soll damals schon ihr Herz höherschlagen lassen haben.

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IMAGO / Stephan Wallocha Simone Thomalla, Januar 2026

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Getty Images Schauspielerin Simone Thomalla und ihr Freund René posieren, Juli 2025

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Actionpress/ Timm, Michael Simone und Sophia Thomalla bei der Place To B Berlinale Party 2019