David Beckham genießt ein Glas Rotwein bei WM-Spiel in Miami

David Beckham (51) lässt es sich in Miami gutgehen: Der frühere Fußballstar schaut sich im VIP-Bereich des Stadions das WM-Gruppenspiel Schottland gegen Brasilien an und nippt dabei entspannt an einem Glas Rotwein, berichtet Daily Mail. An seiner Seite sitzt Sohn Cruz Beckham (21) sowie dessen brasilianische Freundin Jackie Apostel, die lautstark ihr Heimatland anfeuert. In der luxuriösen Loge mischen sich dazu noch Kumpel Dave Gardner mit seiner Freundin sowie Fußballlegende Phil Neville unter die kleine Runde.

Für das Spiel im Miami Stadium, wo auch Davids Klub Inter Miami beheimatet ist, zeigt sich der vierfache Vater besonders herausgeputzt: Der Unternehmer trägt einen beigefarbenen Blazer über einem passenden Feinstrickpullover und wirkt ganz der stilbewusste Gentleman. Sohn Cruz setzt dagegen auf einen deutlich entspannten Look, während Freundin Jackie mit einem echten Hingucker punktet: Sie trägt eine Jacke in den Farben Brasiliens, die aus der Marke Intra von Cruz' Bruder Romeo Beckham (23) stammt. Wie auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, unterhalten sich die Stadiongäste ausgelassen, während David immer wieder zu seinem Glas Rotwein greift.

Ebenfalls in Florida war an dem Tag Davids ältester Sohn Brooklyn (27) – allerdings in anderer Mission. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) feierte er den 84. Geburtstag ihres Vaters Nelson Peltz. Brooklyn und David gelten derzeit als zerstritten. Dass Brooklyn seinem Vater am Vatertag keine öffentliche Botschaft widmete, wurde von vielen als weiteres Zeichen der angespannten Beziehung gewertet. Wie The Sun berichtete, habe er seine Familie gebeten, ihn in Ruhe zu lassen: Kurz vor Weihnachten letzten Jahres soll Brooklyn seine Eltern auf Instagram blockiert haben, seine Anwälte hätten zudem die Beckhams schriftlich aufgefordert, die gesamte Kommunikation künftig nur noch über rechtliche Vertreter abzuwickeln.

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Imago David Beckham bei der Premiere von Victoria Beckhams Netflix-Show in London

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Imago Cruz Beckham mit Vater David und Freundin Jackie Apostel im Boston Stadium, Foxborough, 23. Juni 2026

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit Ehefrau Nicola und ihrem Vater Nelson an dessen 84. Geburtstag.

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