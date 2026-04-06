Familienzoff der Beckhams geht wohl auch an Ostern weiter

Victoria (51) und David Beckham (50) haben sich am vergangenen Wochenende gemeinsam mit ihrer Familie beim großen Eröffnungsevent des neuen Inter-Miami-Stadions in Miami gezeigt. Die Modedesignerin teilte stolz ein edles Gruppenfoto auf Instagram, das sie zusammen mit ihrem Ehemann und mehreren ihrer Kinder zeigt. "Was für eine unglaubliche Nacht gestern! Wir könnten nicht stolzer sein, David", schwärmte Victoria in der Bildunterschrift. Das neue Stadion, das auf den Namen Nu Stadium getauft wurde, kostete rund 750 Millionen Dollar. Während die Familie geschlossen auftrat, fiel aufmerksamen Fans jedoch sofort ein Detail auf dem Bild ins Auge: Die Anordnung der Personen auf dem Foto wirkte strategisch geplant.

Auf dem Familienfoto stehen Victoria und David im Zentrum, umgeben von ihren Kindern. Die Freundinnen ihrer Söhne wurden dabei auffällig am äußeren Rand des Bildes platziert. In den sozialen Medien ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. "Schlauer Schachzug, die Freundinnen an den Rand zu stellen. So lassen sie sich leicht rausschneiden. Die wurden nicht gestern geboren", kommentierte ein User. Ein anderer schrieb: "Stell die Freundinnen immer an die Ränder." Viele Fans fragten sich zudem, wo Brooklyn (27) geblieben war. Obwohl Miami nur rund 5.000 Kilometer von seinem Wohnort Los Angeles entfernt liegt, nahm der älteste Beckham-Sohn nicht an der Feier teil.

Brooklyn hatte sich vor einigen Monaten in einem explosiven Statement öffentlich von seiner Familie distanziert. Darin warf er Familienmitgliedern vor, seine Beziehung zu Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) ruinieren zu wollen. Außerdem behauptete er, seine Mutter habe sich auf seiner Hochzeit "unangemessen" verhalten. Auch zu Ostern blieb der 27-Jährige der Familie fern, während die Beckhams das Fest in Miami zelebrierten. Victoria präsentierte auf Instagram personalisierte Osterkörbchen für David, ihre Söhne Romeo (23) und Cruz (21), Tochter Harper (14) sowie die Freundinnen Jackie Apostel und Kim Turnbull. Brooklyns und Nicolas Namen fehlten auffällig. Nicola postete daraufhin ein Foto von zwei üppig gefüllten Osterkörbchen in Blau und Pink, gefüllt mit Schokolade, Blumen und Geschenken.

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham posiert an Ostern mit Geschenken für die Familie, April 2026