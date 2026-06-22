Vatertags-Korb: Brooklyn Beckham lässt Papa David abblitzen

Zum Vatertag am vergangenen Sonntag hat David Beckham (51) alte Fotos seiner vier Kinder geteilt und dabei gerührt geschrieben: "Papa zu sein ist mein wichtigster Job... Ich liebe euch alle & danke Mama Victoria Beckham dafür, dass sie mir unsere wunderschöne Familie geschenkt hat." Sowohl Victoria als auch Sohn Cruz (21) kommentierten den Post öffentlich – doch von Brooklyn Peltz-Beckham (27) kam kein einziges Wort. Seine Ehefrau Nicola (31) hingegen widmete ihrem eigenen Vater eine ausführliche und emotionale Liebeserklärung auf Instagram: "Ich bin so glücklich, deine Tochter sein zu dürfen, du bist der beste Papa der ganzen Welt. Danke, dass du der liebevollste und unterstützendste Vater bist, den ich mir je hätte erträumen können."

Brooklyns Schweigen zum Vatertag kommt nur wenige Tage, nachdem er mit einem Werbespot für den Lieferdienst DoorDash für Aufsehen gesorgt hatte. In dem Clip sitzt er auf seinem Sofa und sagt: "Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 von zu Hause aus schaue." Dann lacht er und wirft Weltmeisterschaftstickets auf einen Couchtisch. Neben den ungenutzten Tickets sind auch eine teure Uhr und eine verbrannte Pizza zu sehen – Anspielungen, die viele als Seitenhiebe auf seine Familie werteten. Dazu erscheint der Schriftzug: "Es ist kompliziert, mehr bald." Laut Page Six soll Brooklyn für den Spot rund 850.000 Euro erhalten haben.

Die Reaktion innerhalb der Beckham-Familie soll laut dem Portal verheerend sein. Ein Insider berichtete Page Six: "Einen Werbespot über Entfremdung von der Familie zu drehen, als wäre es ein Witz, während seine Familie am Boden zerstört ist ... Es wirkt ein wenig heuchlerisch von jemandem, der behauptet, Frieden und Privatsphäre zu wollen, und dann alles zu Geld macht." Brooklyn und Nicola hatten im April 2022 geheiratet. Seitdem sorgt das Verhältnis zwischen dem ältesten Beckham-Sohn und seinen Eltern immer wieder für Schlagzeilen.

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Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

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Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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