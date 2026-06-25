"Disziplin": So erzieht Franziska van Almsick ihre Söhne

Franziska van Almsick (48) ist bekannt als eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen aller Zeiten – und auch als Mutter legt sie die Messlatte hoch. In einem Gespräch mit der Abendzeitung hat die ehemalige Leistungssportlerin offen über ihren Erziehungsstil gesprochen und dabei keinen Zweifel daran gelassen, welche Werte ihr bei der Erziehung ihrer beiden Söhne Don Hugo (19) und Mo Vito besonders am Herzen liegen. Disziplin und Fleiß stehen bei ihr ganz oben auf der Liste – und das nicht nur im Sport.

"Was mir wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit: dass sich harte Arbeit auszahlt. Dass man was tun muss, um im Leben voranzukommen. Das erwarte ich von meinen Kindern, genau wie Disziplin", betonte Franziska gegenüber der Abendzeitung. Diese Einstellung sei ihr auch deshalb so wichtig, weil sie gesellschaftlich ihrer Meinung nach zunehmend verloren gehe: "Wenn man erfolgreich sein will im Leben, wenn man etwas schaffen will, dann muss man sich bewegen. Eine Eigenschaft, die so ein bisschen gesellschaftlich gerade auf der Strecke bleibt, deshalb ist mir das in der Erziehung meiner Kinder extrem wichtig." Auch mit pubertären Phasen der Antriebslosigkeit scheint die zweifache Mutter gut umgehen zu können. "Das ist bei uns eine Einstellungssache, die schon lange vorher begonnen hat. Ich glaube, ich habe es ganz gut im Griff", so Franziska.

Das Interview fand im Rahmen ihres Engagements für die Desjoyaux Pool-School statt, bei der Franziska sich für mehr Kinderschwimmkurse einsetzt. An 13 Standorten nahe München können Kinder dort das Schwimmen erlernen – ein Thema, das ihr sehr am Herzen liegt, da immer mehr Schwimmbäder schließen. Auch ihren eigenen Söhnen hat sie das Schwimmen auf ihre ganz eigene Art näherbringen wollen: "Meine Söhne haben ganz klassisch einen Schwimmkurs gemacht und ich habe dann gesagt: Wenn ihr wissen wollt, wie ihr schneller schwimmen könnt als andere – dann komme ich ins Spiel", erzählte Franziska, die während ihrer Profi-Karriere unter hohem Druck stand, lachend. Don Hugo ist 19 Jahre alt, Mo Vito 13.

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Getty Images Franziska van Almsick im Februar 2024 in Frankfurt am Main

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Imago Franziska van Almsick in Sinsheim im Mai 2023

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Getty Images Franziska van Almsick auf dem Ball des Sports in Wiesbaden im Februar 2020