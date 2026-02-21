Franziska van Almsick betont: Kein TikTok für Sohn (12)

Franziska van Almsick (47) zieht klare Grenzen, wenn es um Social Media geht. Die ehemalige Schwimm-Legende und zweifache Mutter erlaubt ihrem zwölfjährigen Sohn Mo Vito weder TikTok noch Instagram oder Snapchat. "Social Media ist Fluch und Segen zugleich, für viele ist es Gift", erklärte die 47-Jährige gegenüber Bild. Der ständige Vergleich mit anderen und der Druck, perfekt sein zu müssen, seien einfach zu gefährlich. "Viele denken, andere hätten das perfekte Leben. Dabei macht genau das viele krank", betonte Franziska. Bei diesem Thema sei sie kompromisslos, auch wenn sie ihren Kindern sonst viel Freiheit lasse und ihnen keine Vorschriften mache.

Statt auf Likes setzt die ehemalige Profisportlerin auf Leistung und persönliche Entwicklung. "Im Sport lernst du, dass Hinfallen nicht schlimm ist. Entscheidend ist, wieder aufzustehen", erklärte sie. Diese Haltung aus dem Leistungssport bringt Franziska auch in ihre heutige Arbeit ein. Als Vize-Aufsichtsratschefin der Deutschen Sporthilfe kämpft sie für Anerkennung und Respekt für Athleten. Am 21. Februar wird sie beim "Ball des Sports" in Frankfurt wieder als Gastgeberin auftreten.

Privat zeigt sich Franziska geerdet und nahbar. Sie hat in ihrer Karriere früh gelernt, mit Druck umzugehen. "Ich bin froh, dass wir als Familie nie vergessen haben, wo wir herkommen", sagte sie. Wenn die Sportlerin über Glück spricht, meint sie damit nicht Luxus oder Ruhm, sondern etwas viel Einfacheres: Gesundheit. "Man weiß oft gar nicht, dass man schon Glück hat. Erst wenn man krank im Bett liegt, merkt man, wie gut es einem eigentlich ging", so Franziska.

Getty Images Franziska van Almsick, Welt- und Europameisterin im Schwimmen

Getty Images Franziska van Almsick im Februar 2024

Imago Franziska van Almsick in Sinsheim im Mai 2023