Franziska van Almsick aß einst nur zwei Salzstangen am Tag

Franziska van Almsick (47) spricht erneut offen über die schwerste Phase ihres Lebens und macht dabei eine erschütternde Zahl öffentlich: Sie aß zeitweise nur zwei Salzstangen am Tag, was rund 14 Kilokalorien entspricht. Im Podcast "May Way" schildert die frühere Weltklassesportlerin, wie sie in den Sog der Essstörung geriet, während sie weiter trainierte und funktionieren musste. "Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich ertrinke", sagte Franziska in dem Gespräch. Im Becken sowie außerhalb fehlte ihr aufgrund des extremen Kaloriendefizits bald jede Kraft – sie brach mehrfach zusammen und sich schließlich das Handgelenk. "Vielleicht war es ein Wink des Schicksals und zugleich auch Schutz", beschreibt sie diesen Moment, der ihr einen Rückzug aus der Öffentlichkeit erlaubte.

Heute führt Franziska ihre Essstörung auf ein Gefühl von Kontrollverlust zurück und zeigt sich bereit, ihre Erkenntnisse mit anderen zu teilen. Bereits in der ARD-Dokumentation "Being Franziska van Almsick", die seit September verfügbar ist, hatte die 47-Jährige auf ihr bewegtes Leben und den Druck ihrer Karriere zurückgeblickt. Auch gegenüber Gala thematisierte sie kürzlich diese schwierige Zeit und erklärte, dass die Störung bis heute in ihrem Alltag präsent sei – allerdings habe sie gelernt, sie anders zu betrachten. "Heute ist die Störung so etwas wie ein Warnsignal für mich. Wenn ich merke, dass ich nicht mehr mit dem Essen klarkomme, bedeutet das, dass ich auf die Bremse treten und wieder auf mich achten muss", so Franziska.

Franziska startete ihre Karriere bereits als Jugendliche und erreichte in den 1990er-Jahren internationale Berühmtheit durch ihre Erfolge im Becken. Abseits des Wassers zeigt sie heute, wie wichtig es ist, sich selbst und seiner psychischen Gesundheit Prioritäten einzuräumen. Ihre Offenheit – sei es über ihre Familie, Karriere oder persönliche Kämpfe – hat sie immer wieder in den Mittelpunkt positiver Aufmerksamkeit gerückt. Diese Ehrlichkeit macht sie nicht nur zu einer inspirierenden Persönlichkeit, sondern auch zu einem Vorbild, das zeigt, wie wichtig es ist, Hilfe zu suchen und über schwierige Themen zu sprechen.

Imago Franziska van Almsick in Sinsheim im Mai 2023

Getty Images Franziska van Almsick im Februar 2024 in Frankfurt am Main

Getty Images Franziska van Almsick, Schwimmerin