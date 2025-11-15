Ihre Doku: Franziska van Almsicks Söhne kämpften mit Tränen

Franziska van Almsick (47), eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen Deutschlands, öffnete kürzlich die Türen zu einem sehr persönlichen Moment. In der ARD-Doku "Being Franziska van Almsick" wird ihre beeindruckende Karriere beleuchtet, und gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, 12 und 18 Jahre alt, sah sich die ehemalige Sportlerin diese emotionale Reise kürzlich an. Während des gemeinsamen Anschauens zeigte sich, wie sehr die bewegenden Höhen und Tiefen ihrer Laufbahn die beiden Jungen berührten. "Sie hatten Tränen in den Augen während der Dokumentation", erzählte die 47-Jährige jetzt im BILD-Podcast "May Way". Zu ihrer Überraschung blieben Nachfragen aus – die Eindrücke schienen für sich zu sprechen.

Die Sportlerin, die bereits mit 14 Jahren bei den Olympischen Spielen in Barcelona antrat, hat ihren Ruhm zu Hause nie in den Vordergrund gestellt. Auch wenn ihre Kinder immer wieder mitbekommen, dass ihre Mutter öffentlich erkannt wird, hielten sie sie nicht für die große Schwimmikone, sondern nur für "Mama". In ihrer Familie gab es nie einen großen Vortrag über ihre Erfolge. Franziska ließ die beiden ihren Lebensweg eher beiläufig mitbekommen. Die Doku war ein besonderer Moment, um ihnen ihre außergewöhnliche Vergangenheit näherzubringen – und offenbar auch, um starke Emotionen hervorzurufen.

Zu den Tiefen ihrer Laufbahn, die in der Doku nur am Rande thematisiert werden, gehört auch der langjährige Kampf der Schwimmerin mit ihrer Essstörung. Im Gespräch mit Gala erzählte Franziska vor drei Monaten offen: "Wenn ich heute in Situationen komme, in denen ich strampele, dann fange ich möglicherweise wieder damit an, weniger zu essen oder darüber nachzudenken, was ich esse." Solche Momente seien für sie zu einem wichtigen Warnsignal geworden, wie sie sagte: Sie hält dann inne und achtet bewusster auf sich selbst.

ActionPress Franziska van Almsick, Sportlerin

Michelly Ray / Getty Images Charlène von Monaco und Franziska van Almsick

Matthias Hangst / Staff Franziska van Almsick schaut bestürzt zu Boden