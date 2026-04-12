Franziska van Almsick offenbart ihre "schlimmste Zeit"

In der Sky-Sendung "Meine Geschichte", die jetzt ausgestrahlt wird, öffnet Schwimmlegende Franziska van Almsick (48) ihr Herz und spricht offen über eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens. Die ehemalige Weltklasseschwimmerin blickt dabei auf die Jahre zwischen 1996 und 2002 zurück – eine Zeit, in der sie unter enormem Druck, öffentlicher Kritik und Selbstzweifeln litt. Franziska gibt in der Sendung auch Einblicke in ihre damalige Essstörung und schildert, wie nah sie damals an ihre persönlichen Grenzen gekommen ist. "Zwischen 1996 und 2002 – und das sind immerhin sechs Jahre. Das war echt eine fiese Zeit, wo es mir echt nicht gut ging", erzählt sie gegenüber Sky. Auf die Frage, ob dies die schlimmste Zeit ihres Lebens gewesen sei, antwortet sie klar: "Ja!"

Besonders dramatisch war für Franziska die Zeit rund um die Europameisterschaft 2002 in Berlin. Sie schildert, wie sie alles auf eine Karte setzte: "Die Europameisterschaft 2002 war mein letzter Gang. Und ich hatte vielleicht das letzte Mal in meinem Leben wirklich Angst, dass es nicht klappt. Vor den Europameisterschaften war klar: Wenn das nicht klappt, dann gehe ich. Dann gehe ich vielleicht ins Ausland oder ich vergrabe mich. Es war fast dramatisch." Die EM wurde schließlich zum Wendepunkt. Das lange Leiden davor beschreibt die Sportikone mit eindringlichen Worten: "Ich hatte das Gefühl, ich bin gestolpert und bin gefallen. Ich bin fünf, sechs Jahre nicht hochgekommen und dann bin ich von alleine aufgestanden." Suizidgedanken habe sie in dieser Zeit keine gehabt, aber den Wunsch, sich zu verkriechen und den Kopf einzuziehen – ein Gefühl, das sie bis heute begleite.

Heute zieht Franziska ein ehrliches Fazit über all die Jahre: "Ich habe das alles überlebt. Ich bin gesund rausgekommen. Aber ich habe schon meine Narben", sagt sie bei Sky. Schon früher hatte die zweifache Mutter erzählt, dass sie sich während ihrer aktiven Zeit oft nur im Überlebensmodus gefühlt habe und ihren inneren Frieden erst abseits des Leistungssports gefunden habe. Jetzt macht sie deutlich, dass dieser Prozess heute noch weitergeht: "Ich versuche eigentlich immer mehr, die zu sein, die ich bin. Und das ist nicht immer einfach."

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Getty Images Franziska van Almsick, Welt- und Europameisterin im Schwimmen

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Imago Franziska van Almsick mit 14 Jahren bei den Olympischen Spielen in Barcelona, Sommer 1992

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Getty Images Franziska van Almsick, Schwimmerin