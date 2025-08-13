Franziska van Almsick kämpft bis heute mit einer Essstörung

Die ehemalige Profischwimmerin Franziska van Almsick hat über ihren langjährigen Kampf mit einer Essstörung gesprochen. Im Gespräch mit Gala verriet die Weltklassesportlerin, dass sie bis heute gegen die Folgen dieser Herausforderung ankämpft. "Wenn ich heute in Situationen komme, in denen ich strampele, dann fange ich möglicherweise wieder damit an, weniger zu essen oder darüber nachzudenken, was ich esse", erklärte Franziska ehrlich. Diese schwierigen Momente sieht sie inzwischen jedoch als Warnsignale, um innezuhalten und mehr auf sich selbst zu achten.

Wie Franziska weiter berichtete, entstanden ihre Probleme mit dem Essen zu einer Zeit, in der sie das Gefühl hatte, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Dieser Zustand führte dazu, dass sie ihr Essverhalten als eine Art Ventil nutzte. Heute kann sie anders damit umgehen und rechtzeitig die Notbremse ziehen. Nach dem Ende ihrer Karriere hat die Schwimmerin sich ein erfülltes Leben in Heidelberg aufgebaut, wo sie mit ihrem Partner und ihren zwei Söhnen lebt. Franziska blickt voller "Stolz und Entspannung" auf ihre Vergangenheit und erkennt an: "Das war alles ganz schön viel für so ein junges Mädchen und trotzdem habe ich das ganz gut gemeistert."

Schon im Frühling dieses Jahres sprach Franziska offen mit Gala über ihr Familienleben und vor allem über ihre Söhne. "Ich habe sehr respektvolle Jungs zu Hause", schwärmte sie im Interview über ihren Nachwuchs. Ein Wunsch blieb der Olympionikin jedoch verwehrt. Wie sie berichtete, hatte sie insgeheim immer davon geträumt, irgendwann mal in einem Stadion zu sitzen und ihre Jungs anzufeuern. Doch obwohl ihre Söhne bisher nicht in ihre Fußstapfen getreten sind, ist die Schwimmerin unheimlich stolz: "Das Wichtigste für mich ist, dass meine Kinder glücklich sind und sie das machen, was sie wollen und sie glücklich macht."

Getty Images Franziska van Almsick im Februar 2024

Getty Images Franziska van Almsick, Welt- und Europameisterin im Schwimmen

