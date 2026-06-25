Gaten Matarazzo zeigt sich mit Freundin Elizabeth Yu

Ein seltener gemeinsamer Auftritt von Gaten Matarazzo (23) und seiner Freundin Elizabeth Yu (23) begeisterte kürzlich die Fans, wie Just Jared berichtet: Der Schauspieler, der als Kind und Jugendlicher durch Stranger Things berühmt wurde, begleitete seine Partnerin zur Premiere der zweiten Staffel von "Avatar: The Last Airbender" in Los Angeles. Gaten erschien dabei im klassischen dunkelblauen Anzug mit schwarzen Schuhen, während Elizabeth in einem Moschino-Kleid mit Jimmy-Choo-Heels und Nadri-Ohrringen glänzte. Auf Instagram feierte sie ihren eigenen Look mit einer Reihe von Bildern, die sie mit ihren Followern teilte.

Elizabeth kehrt in der neuen Staffel in ihrer Rolle als Prinzessin Azula zurück – beschrieben als "die ehrgeizig getriebene Prinzessin der Feuernation, die alles daran setzt, ihre Position als Thronerbin zu sichern". Die neuen Folgen sind ab dem 25. Juni auf Netflix zu sehen. Gaten hatte zuletzt im Podcast "Dear Chelsea" bei Moderatorin Chelsea Handler offen über die Beziehung mit Elizabeth gesprochen. "Wir kommunizieren wirklich, wirklich gut", erklärte er dort und verriet, dass sie früh gelernt haben, mit der Distanz umzugehen, die zwischen ihnen liegt, wenn beide an verschiedenen Orten drehen.

"Ein wichtiger Schlüssel dazu ist es, trotz der Distanz aufzublühen", sagte der Schauspieler. "Das wurde uns früh aufgezwungen." Er ergänzte, dass viele Fernbeziehungen daran scheitern, nicht in derselben Stadt wie der Partner zu sein – bei ihm und Elizabeth sei das aber anders: "Was toll ist: Unsere Heimatbasis ist dieselbe. Wann immer wir für die Arbeit verreisen, wissen wir, dass wir hier in der Stadt wieder zueinanderkommen." Zusammen wohnen die beiden zwar nicht, leben laut Gaten aber sehr nah beieinander.

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Getty Images Elizabeth Yu und Gaten Matarazzo bei der Weltpremiere von "Avatar: The Last Airbender" Staffel 2 im Autry Museum in Los Angeles

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Getty Images Elizabeth Yu bei der Premiere von "Avatar: The Last Airbender" Staffel 2 im Autry Museum in Los Angeles am 23. Juni 2026

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Getty Images Gaten Matarazzo und Elizabeth Yu bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London