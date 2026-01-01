Finale Folge: "Stranger Things" legt Netflix erneut lahm

Der Start ins neue Jahr wurde für viele Serienfans zum Nervenkrimi: In der Nacht auf den 1. Januar, Punkt 2 Uhr, sollte das große Finale von Stranger Things auf Netflix laufen und sorgte prompt für Aussetzer. Die XXL-Schlussepisode mit rund 128 Minuten Länge ging weltweit online, doch zahlreiche Nutzer berichteten statt Hawkins-Action von Fehlermeldungen und Abstürzen. In den USA meldete die App laut Deadline bei etlichen Zuschauern nur "Etwas ist schiefgelaufen", in Europa klagten Fans ebenfalls über Ladehemmungen. Während die Duffer Brothers (41) mit dem Abschluss ihrer Kultserie die Bildschirme übernehmen wollten, bekamen viele mitten in der Silvesternacht nur Frust statt Finale.

Auf X sammelten sich rasch genervte Posts. "Seit 2 Uhr nachts wach, nur um den Netflix-Absturz zu sehen – Wahnsinn. Und das beim 'Stranger Things'-Finale!", schrieb ein User. Auch scherzhafte Kommentare machten die Runde: Vom "Upside Down, das Netflix übernommen hat" bis zur Theorie, der Ansturm habe "das Internet zusammenbrechen lassen". Bereits zum Auftakt von Staffel 5 im November hatte es vereinzelt Störungen gegeben, ebenso an Weihnachten beim Start von Volume 2. Trotz der technischen Holperer meldete die Serie zuletzt Rekordzahlen: Nach dem Weihnachts-Release kehrte "Stranger Things" mit 34,5 Millionen Views an die Spitze zurück. Insgesamt kommt Staffel 5 seit November auf 137,1 Millionen Abrufe. Wer dem Streaming-Chaos entgehen wollte, konnte das Finale über den Jahreswechsel auch im Kino sehen, denn mehr als 350 Säle in den USA zeigten den Abschluss auf der großen Leinwand.

Hinter dem Online-Ansturm steckt nicht nur Nostalgie, sondern auch die Dynamik der Clique aus Hawkins, die das Publikum seit Jahren bindet. Millie Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (23), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24), Sadie Sink (23) und ihre Mitstreiter sind für viele Fans zu vertrauten Gesichtern der Feiertage geworden, wenn zwischen den Jahren gebinged wird. Vor Kurzem hatte der Trailer zu den letzten Folgen die Community schon in Alarmbereitschaft versetzt, als Dustin und Steve einem dunklen Schwur entgegentraten und die Stimmung einen finalen Showdown versprach. Genau diese Mischung aus Freundschaftspathos, 80er-Vibes und Grusel zieht die Menschen auch in der Silvesternacht zusammen – ob auf dem Sofa mit Popcorn in der Hand oder im Kinosaal, wo die Crew ein letztes Mal Schulter an Schulter gegen das Unheil antritt.

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Netflix Natalia Dyer als Nancy Wheeler and Finn Wolfhard als Mike Wheeler in "Stranger Things" Staffel 5

Getty Images Der Cast von "Stranger Things": Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown