Gaten Matarazzo teilt verstörendes Erlebnis als Kinderstar

Gaten Matarazzo (23) hat in einem Podcast über ein Erlebnis gesprochen, das ihm bis heute nachhängt: Der Stranger Things-Star berichtete in "Inside You" mit Michael Rosenbaum (53) von einer Begegnung mit einer Frau in ihren Vierzigern, die ihm unverblümt sagte, sie sei "seit du 13 warst" in ihn verliebt. Das Gespräch fand laut Gaten bei einem Fan-Event statt, seine Mutter saß neben ihm. Mit dabei war auch die Tochter der Frau. Die Szene ereignete sich kürzlich, Gaten ist heute Anfang zwanzig und tourt regelmäßig zu Conventions.

Im Podcast schilderte der Schauspieler, wie die Situation eskalierte. "Ich war so: 'Das ist beunruhigend'", erzählte Gaten über seinen ersten Reflex, bevor die Frau sogar "bewusst" auf den Altersunterschied verwies. Der Moment kippte endgültig, als ihre ungefähr 13-jährige Tochter dazwischenfuhr: "Mama, was zum Teufel?!" Die Pointe behielt Gaten für sich, weil er in dem Moment professionell bleiben wollte: "Ich konnte nicht; ich war so: 'Danke, dass ihr gekommen seid!'", sagte er in dem Gespräch. Gaten berichtete zudem von weiteren Grenzverletzungen bei Fototerminen auf Conventions: Fans würden ihm beim Posieren an den Po fassen. Seine Aussagen verbreiteten sich am Wochenende rasant in den sozialen Netzwerken, wo auch ein alter Tweet von Gaten auftauchte, in dem es hieß: "Ich würde es meinem schlimmsten Feind nicht wünschen, ein Kinderstar zu sein."

Gaten wurde mit 13 durch "Stranger Things" weltweit bekannt und wuchs gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen wie Millie Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (23), Noah Schnapp (21) und Caleb McLaughlin (24) vor laufenden Kameras auf. Aus dem lebensfrohen Teenager mit Zahnlücke ist ein junger Erwachsener geworden, der seit Jahren den Kontakt zu Fans sucht, Autogramme schreibt und auf Panels Fragen beantwortet. Dass bei Familien oft mehrere Generationen anreisen, erlebt der TV-Star regelmäßig – Begegnungen wie die geschilderte zeigen jedoch, wie dünn die Linie zwischen Nähe und Übergriffigkeit sein kann. In Interviews betont Gaten immer wieder, wie wichtig ihm respektvolle Treffen und ein freundlicher Umgang sind, gerade wenn seine eigene Familie im Publikum sitzt.

Getty Images Gaten Matarazzo, Schauspieler

Getty Images Ensemble von "Stranger Things", Dezember 2025

Getty Images Gaten Matarazzo bei der Broadway-Premiere von "John Proctor Is The Villain" im Booth Theatre in New York im April 2025