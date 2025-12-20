Neuer "Stranger Things"-Trailer bringt Fans um den Verstand

Der neue Trailer zu Teil 2 von Staffel 5 ist da – und er bringt die Stranger Things-Community aus dem Takt. Netflix zeigt frische Szenen aus Hawkins, in denen Dustin (Gaten Matarazzo, 23) und Steve (Joe Keery, 33) vor einem entscheidenden Showdown stehen. Die beiden Freunde legen ein düsteres Gelübde ab, das Fans jetzt zittern lässt. Der Clip deutet an, was viele fürchten: Opfer könnten unausweichlich sein. Veröffentlicht wurde der Trailer kurz vor dem Start der nächsten Folgen, die am 26. Dezember 2025 um 2:00 Uhr nachts in Deutschland auf Netflix landen. Mit dabei: die eingeschworene Clique, bereit für die vielleicht letzte Schlacht – und eine Szene, die alle Alarmglocken schrillen lässt.

Besonders der Gesprächsfetzen zwischen Dustin und Steve entfacht online Panik. Bevor sie in den Kampf ziehen, schwören sie, dem anderen in den Tod zu folgen, sollte einer fallen. Dieser Moment erinnert an die Schlacht von Starcourt aus Staffel 3, als dieselben Worte schon einmal fielen – und beide am Ende lebten. Doch jetzt, im Finale, klingt es wie ein Vorzeichen. Auf X überschlagen sich die Reaktionen: "Nein, nein, nein, nein", fleht ein User. Ein anderer schreibt: "'Stirbst du, sterbe ich auch.' Auf keinen Fall." Dazu ein weiterer Kommentar: "Das sollten sie nicht tun. Ich weine jetzt schon". Und jemand ruft genervt: "Ihr beiden haltet die Klappe." Wie ernst es wird, zeigen bald die Episoden "Kapitel Fünf: Der Stromschlag", "Kapitel Sechs: Die Flucht von Camazotz" und "Kapitel Sieben: Die Brücke". Die allerletzte Folge der Serie folgt am 1. Januar 2026.

Für viele ist die Bindung zwischen Dustin und Steve längst das Herz der Serie. Aus einer zufälligen Team-Up-Dynamik wurde über die Jahre ein brüderliches Verhältnis, das in Fan-Chats, Memes und Con-Auftritten der beiden Darsteller gefeiert wird. Dustin wird oft als der schelmische Taktgeber der Truppe beschrieben, Steve als der widerwillige Beschützer mit Soft-Spot – eine Mischung, die zahllose Freundschaftsmomente hervorgebracht hat, vom Eishut im "Scoops Ahoy" bis zu klammheimlichen Mutmach-Reden vor gefährlichen Missionen. Genau diese zwischenmenschliche Wärme macht die angedeutete Szene im Trailer so brisant: Sie trifft nicht nur die Story, sondern auch das Ritual einer Freundschaft, die über fünf Staffeln gewachsen ist und die Fans inzwischen wie alte Bekannte begleitet.

Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5

Instagram / strangerthingstv Joe Keery als Steve Harrington im Scoops-Ahoy-Kostüm

Getty Images Gaten Matarazzo bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Los Angeles