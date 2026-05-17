Gaten Matarazzo lobt Duffer-Brüder für Umgang mit Krankheit

Gaten Matarazzo (23) hat in einem Interview mit dem Magazin Variety offen über seine Erfahrungen am Set von Stranger Things gesprochen – und dabei die Duffer-Brüder Matt und Ross (42) in den höchsten Tönen gelobt. Der Schauspieler spielt in der Erfolgsserie die Figur Dustin Henderson und ist wie sein Charakter von Kleidokranialer Dysplasie betroffen, einer Erkrankung, die die Entwicklung von Knochen und Zähnen beeinträchtigt. Bei Gaten führte das unter anderem dazu, dass die oberen Schneidezähne fehlen. Die Entscheidung, ob seine Erkrankung auch in die Figur eingebaut werden sollte, durfte er selbst treffen – und er ist den Serienmachern dafür bis heute dankbar.

Im Interview anlässlich der fünften Staffel erinnerte sich Gaten an die Worte der Duffer-Brüder (42): "Sie sagten, sie hätten die Kinder wegen ihrer Besonderheiten für die Serie besetzt, nicht trotz dieser. Was sich bei mir aber wirklich eingeprägt hat – und das bis heute –, war vor allem, wie wichtig ihnen mein Wohlbefinden war." Er bewundere die Showrunner noch heute dafür, wie sie mit der ganzen Situation umgegangen seien. Durch die offene Darstellung der Erkrankung im Rahmen der Serie wurde außerdem auf Kleidokraniale Dysplasie aufmerksam gemacht – und auf aufwendige Prothesen oder andere Hilfsmittel konnte komplett verzichtet werden.

Gaten war noch ein Kind, als er die Rolle des Dustin ergatterte. "Stranger Things" machte ihn schlagartig berühmt – nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Botschafter für Menschen, die mit der gleichen Erkrankung leben. Die Serie gilt seit ihrem Start im Jahr 2016 als eine der erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes Netflix und verbindet Horror-Elemente mit dem Coming-of-Age-Genre.

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Getty Images Gaten Matarazzo, Schauspieler

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Christopher Polk / Getty Images Matt und Ross Duffer bei den Writers Guild Awards 2018

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Netflix Gaten Matarazzo als Dustin Henderson in "Stranger Things" Staffel 5