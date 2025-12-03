"Stranger Things"-Fans in Rage über Steve Harringtons Wandel

Die Fans von Stranger Things sind zurück im Bann der Serie, doch nicht alle sind begeistert von den neuen Entwicklungen in der fünften Staffel, die kürzlich auf Netflix gestartet ist. Besonders die Veränderungen rund um die Figur Steve Harrington, gespielt von Joe Keery (33), sorgen für Enttäuschung und Unmut. Obwohl Steves Entwicklung in den vorherigen Staffeln noch als eine der besten der Serie gefeiert wurde, empfinden viele Zuschauer seine aktuellen Handlungen und sein Verhalten als Rückschritt. Seine Konflikte mit Dustin, dargestellt von Gaten Matarazzo (23), der sich nach dem tragischen Tod von Eddie Munson stark verändert hat, belasten die ansonsten beliebte Dynamik des Duos. Hinzu kommt seine erneut aufflammende Rivalität um Nancy mit Jonathan, die für viele Fans an einen frühen und unbeliebten Steve erinnert.

Auch andere Punkte der neuen Folgen wurden kritisch aufgenommen: Steve und Robin, gespielt von Maya Hawke (27), hatten bisher kaum gemeinsame Szenen, was bei Fans der besonderen Freundschaft zwischen den beiden nicht gut ankommt. Gleichzeitig wird jedoch Robins frische Verbindung zu Will, gespielt von Noah Schnapp (21), von den Zuschauern positiv wahrgenommen. Trotz der Kritikpunkte hoffen einige, dass die Entwicklungen rund um Steve und Dustin in den verbleibenden Episoden der Staffel noch emotionales Potenzial bergen. Szenen aus dem Trailer deuten darauf hin, dass die schwierige Beziehung der beiden möglicherweise in einer entscheidenden Szene aufgelöst werden könnte. Diese Hoffnungen heben einige die Begeisterung und Vorfreude auf den Fortgang der Handlung.

Die fünfte Staffel von "Stranger Things" ist in zwei Teile gegliedert: Die ersten vier Episoden sind bereits verfügbar, während weitere drei Folgen pünktlich nach Weihnachten am 26. Dezember 2025 erscheinen. Das große Serienfinale wartet schließlich am 1. Januar 2026 auf die Zuschauer. Für viele Fans steht aber jetzt schon fest: Die letzten Folgen sind die große Chance für die Macher, den bei vielen beliebten Charakter Steve wieder ins Zentrum positiver Resonanz zu rücken und alte Stärken seiner Figur aufleben zu lassen. Ob dies gelingt und der Charakter seine bisher geliebte Entwicklung zurückgewinnen kann, bleibt abzuwarten.

Getty Images Gaten Matarazzo, Maya Hawke und Joe Keery

Getty Images Joe Keery bei der Premiere von "Stranger Things", Staffel drei

Getty Images Joe Keery, Finn Wolfhard, Natalia Dyer und Charlie Heaton