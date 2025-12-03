"Ekelhaft": "Stranger Things"-Finn & Gaten führten Chaos-WG

Während der Dreharbeiten zur finalen Staffel von Stranger Things haben Gaten Matarazzo (23) und Finn Wolfhard (22) ein Jahr lang zusammen gewohnt. In einem Gespräch im Podcast "Dinner's on Me" mit Gastgeber Jesse Tyler Ferguson (50) sprach Gaten offen über diese Zeit und bezeichnete das Zusammenleben als eine Art "College-Erfahrung". "Drei Monate nach unserem Einzug habe ich mich umgesehen und gedacht: 'Dieser Ort ist ekelhaft'", gab der Schauspieler lachend zu. Das unordentliche Chaos aus überquellender Wäsche und stapelndem Geschirr sei jedoch keinesfalls einseitig gewesen – sie hätten beide "irgendwie die gleiche Energie" gehabt und sich gegenseitig angesteckt.

Die beiden "Stranger Things"-Stars, die seit Beginn der Netflix-Serie enge Freunde sind, konnten zunächst nicht ahnen, wie sich das Zusammenleben entwickeln würde. Besonders unangenehm wurde es, wenn Freunde ihren Besuch ankündigten – dann mussten sie dringend abraten: "Wir haben beide immer gesagt: 'Nein, kommt bloß nicht näher als drei Meter an unser Haus.'" Erst gegen Ende ihres einjährigen Zusammenwohnens schafften sie es, aus dem Chaos ein halbwegs vorzeigbares Zuhause zu machen. Trotzdem betonte Gaten, dass die gemeinsame Zeit "so viel Spaß" gemacht habe und ihre Freundschaft dabei nicht gelitten habe.

Die finale Staffel von "Stranger Things" markiert einen emotionalen Abschied für das Ensemble, das seit Jahren eng verbunden ist. Während die ersten vier Episoden der Staffel seit dem 26. November auf Netflix verfügbar sind, folgen drei weitere am 25. Dezember. Das mit Spannung erwartete große Serienfinale wird am 31. Dezember nicht nur gestreamt, sondern auch exklusiv in zahlreichen Kinos in den USA und Kanada zu sehen sein. Für die Besetzung, von der Gaten sagt, dass sie in einer gemeinsamen Gruppenchat-Gruppe weiterhin in Kontakt bleiben, ist dieser Abschied ein Abschied von einer prägenden Ära ihres Lebens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gaten Matarazzo, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Darsteller von "Stranger Things", November 2025