So hat sich "Stranger Things"-Dustin in Staffel 5 verändert

Der Countdown zur fünften und finalen Staffel von Stranger Things läuft, und Fans haben bereits im Trailer bemerkenswerte Veränderungen an Dustin Henderson, gespielt von Gaten Matarazzo (23), festgestellt. Insbesondere sein neuer Look sorgt für Aufsehen: längere, lockige Haare und auffällige Ringe, die sofort an Eddie Munson erinnern, den charismatischen Anführer des Hellfire Clubs, der in der vierten Staffel tragisch ums Leben kam. Auf der Premiere von Volume 1 sprach Gaten über diese Entwicklungen und erklärte, wie sehr Eddies Tod Dustin beeinflusst hat und wie schwer es für ihn war, diese Veränderung zu verkörpern. "Es ist hart. Es ist eine Herausforderung, der ich mich sehr gerne stellen wollte. Das war nichts, was ich gewohnt war. Ich bin es gewohnt, reinzugehen und diese übliche, sehr energiegeladene, fröhliche Art zu spielen – das ist das, was ich in der Serie meistens gemacht habe", erzählte er gegenüber Deadline.

Gaten beschrieb, dass es eine vollkommen neue Erfahrung für ihn war, die Figur in einem so nachdenklichen und von Trauer geprägten Zustand darzustellen. Dustin, der sonst für seine Lebensfreude, seine Schlagfertigkeit und seine oft erstaunlich treffenden Theorien bekannt war, zeigt in dieser Staffel eine ernstere Seite. "Ich denke, es war unvermeidlich. Jemand, der einen Verlust von dieser Intensität und Brutalität in so jungem Alter erlebt, kann nicht davon unberührt bleiben", reflektierte der Schauspieler die neuen Herausforderungen. Die Zuschauer können sich darauf einstellen, Dustins Prozess des Trauerns hautnah mitzuerleben.

Erst kürzlich reflektierte Gaten zudem auch seine Kindheit im Rampenlicht. Im Gespräch mit Fault Magazine zeigte sich der Schauspieler ungewohnt offen über die Schattenseiten des Erfolgs. "Ich bin wohl immer noch ein bisschen wie ein Kind", verriet der Serienstar. Zwar sei er dankbar für die einmaligen Möglichkeiten, doch habe er im Rückblick das Gefühl, wichtige Schritte der persönlichen Entwicklung verpasst zu haben. Nachwuchsschauspielern wie dem Cast der neuen Harry Potter-Serie riet er: "Habt einfach Spaß an dem, was ihr tut." Trotz aller Herausforderungen hätten ihm die Jahre am Set viel bedeutet und ihn stark geprägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gaten Matarazzo bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Gaten Matarazzo, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Gaten Matarazzo, Schauspieler