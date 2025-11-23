Darum zeigte Gaten Matarazzo Dysplasie in "Stranger Things"

Gaten Matarazzo (23) entschied selbst, seine Erkrankung in Stranger Things sichtbar zu machen. In einem Gespräch mit Variety zur 5. Staffel schilderte der Schauspieler, wie es dazu kam und warum ihm diese Freiheit so wichtig war. Die Entscheidung fiel Gaten zufolge in enger Abstimmung mit den Serienmachern Matt Duffer und Ross Duffer (41). Gaten spielt in der Netflix-Erfolgsserie den furchtlosen Tüftler Dustin Henderson, der – genau wie er – mit kleidokranialer Dysplasie lebt. Dass Gaten seine Erkrankung öffentlich machte und nicht versteckte, war für ihn eine bewusste Wahl. Die Showrunner ließen ihm dafür den Raum – wofür er ihnen bis heute dankbar ist.

Die Entscheidung hatte praktische und emotionale Folgen. Statt die Dysplasie zu kaschieren, wurde sie in Dustins Geschichte integriert. Dadurch musste Gaten keine Prothesen tragen. Die fehlenden oberen Schneidezähne wurden nicht versteckt, das Team konnte offen mit dem Thema umgehen. Vor allem aber fühlte sich der Schauspieler gehört. "Was sich bei mir aber wirklich eingeprägt hat – und das bis heute –, war vor allem, wie wichtig ihnen mein Wohlbefinden war", sagte er im Interview. Laut Gaten entstand so eine Arbeitsatmosphäre, in der er nach eigenen Bedingungen mit seiner Situation umgehen konnte. Der inklusive Ansatz der Showrunner verlieh der Serie zusätzliche Authentizität und lenkte Aufmerksamkeit auf eine seltene Knochen- und Zahnentwicklungsstörung, über die viele Zuschauer zuvor wenig wussten.

Abseits der Kameras spricht Gaten seit Jahren offen über seine Erfahrungen und nutzt seine Bekanntheit, um über kleidokraniale Dysplasie aufzuklären. Der "Stranger Things"-Star engagiert sich unter anderem für die Organisation CCD Smiles, die Betroffenen bei medizinischen Behandlungen hilft und Sichtbarkeit schafft. Hinter den Kulissen der Serie gilt Gaten als jemand, der am Set die Stimmung hochhält und gerne lacht. Mit seinen jungen Kolleginnen und Kollegen, mit denen er seit der ersten Staffel vor der Kamera steht und gemeinsam erwachsen geworden ist, verbindet ihn eine enge Freundschaft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gaten Matarazzo, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Gaten Matarazzo bei der Broadway-Premiere von „John Proctor Is The Villain“ im Booth Theatre in New York am 14. April 2025