So einsam soll Barron Trumps Kindheit gewesen sein

Barron Trump (20) soll seine Kindheit im Weißen Haus deutlich einsamer erlebt haben, als viele vielleicht denken würden. Creatorin Emily Weis behauptet jetzt in einem aktuellen TikTok-Clip, sie habe diese Details von einer früheren Assistentin von Melania Trump (56) erfahren. Demnach habe der heute 20-Jährige damals kaum soziale Kontakte gehabt und auch keine Freunde zu sich einladen können. Seinen Alltag habe er hauptsächlich mit Videospielen, Schulbesuchen und dem Kicken eines Fußballs auf dem Rasen des Weißen Hauses verbracht. Getrübt wurde seine Kindheit laut den Schilderungen vor allem dadurch, dass sein Vater Donald Trump (80) aufgrund seines vollen Terminkalenders nur selten Zeit für ihn gehabt habe.

Laut OK Magazine schilderte Emily weiter, dass Barron angeblich sogar an das Fenster des Oval Office geklopft habe, um die Aufmerksamkeit seines Vaters zu bekommen. Donald sei jedoch "sehr beschäftigt" gewesen und habe kaum Zeit gefunden, mit seinem jüngsten Sohn zu verbringen. Die ehemalige Assistentin habe erzählt, Barron sei hauptsächlich von einem kleinen Team an Mitarbeitern betreut worden, das seinen Alltag organisierte. "Er ist irgendwie ein trauriges Kind", erklärte Emily und verriet, Barron habe oft "deprimiert" gewirkt. Seine Mutter Melania sei demnach der einzige Elternteil gewesen, der "zumindest manchmal Zeit" für ihn gefunden habe. Barron habe zu seinem Vater demnach erst eine Beziehung aufgebaut, als er "politisch nützlich" für ihn wurde.

Dass Barron bis heute eher zurückgezogen lebt, zeigte sich zuletzt auch an seinem Studienalltag. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der 20-Jährige an der New York University wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen ein eher außergewöhnliches Studentenleben führt und spontane Kontakte zu Kommilitonen kaum möglich sein sollen. Wie das Magazin OK berichtete, beschrieben Mitstudenten seine Präsenz auf dem Campus als "fast geisterhaft".

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Getty Images Barron Trump, Januar 2025

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Getty Images Barron und Donald Trump in Washington, Oktober 2017

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Getty Images Melania und Barron Trump, November 2017