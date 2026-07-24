Neue Sorgen um Donald Trump nach peinlichen Sprachpatzern

Bei einer Rede in Marietta im US-Bundesstaat Georgia hat Donald Trump (80) am Mittwoch mit mehreren auffälligen Sprachpatzern für Aufsehen gesorgt. Der 80-jährige US-Präsident lallte und verhaspelte sich gleich mehrfach vor laufenden Kameras. So wollte er offenbar über eine mögliche dritte Amtszeit scherzen, stammelte dabei aber "candicy" statt "candidacy". Ein weiterer Clip, der auf HQ News Now geteilt wurde, zeigt ihn, wie er beim Sprechen über den Aktienmarkt zu stottern beginnt und ihn plötzlich als Sockenmarkt bezeichnet. Die Aufnahmen verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken.

Doch damit nicht genug: Ein geplanter Seitenhieb auf den demokratischen Senator Jon Ossoff misslang ebenfalls. Statt ihn Pee-wee Herman zu nennen, kam Donald Trump abwechselnd auf Pinky Herman und Pee-wee Human – und schaffte es auch beim Korrigieren nicht, den richtigen Namen zu treffen. Darüber hinaus bezeichnete er die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, als Hormuz Street. Auch die Behauptung, das Wort Affordability – auf Deutsch Bezahlbarkeit – sei ein von Demokraten erfundenes Kunstwort, das er vor seiner ersten Amtszeit nie gehört habe, sorgte für reichlich Kopfschütteln. Prominent zu Wort gemeldet hat sich im Anschluss der Kardiologe Jonathan Reiner, der gegenüber HQ News Now erklärte: "Ich bin ernsthaft besorgt um die Gesundheit des Präsidenten. Niemand sollte froh sein, den Präsidenten in diesem Zustand zu sehen. Er wirkt krank."

Es ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump öffentliche Auftritte Spekulationen über seinen Gesundheitszustand auslösen. Immer wieder werden Gestik, Mimik oder Versprecher des US-Präsidenten in den sozialen Medien und von politischen Beobachtern diskutiert. Donald Trump selbst hat entsprechende Sorgen in der Vergangenheit stets zurückgewiesen und wiederholt betont, gesundheitlich fit zu sein. Der Politiker, Unternehmer und frühere Realitystar ist seit Juni 80 Jahre alt und damit der älteste amtierende Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Privat ist Donald Trump in dritter Ehe mit Melania Trump (56) verheiratet. Gemeinsam haben sie Sohn Barron Trump (20), zudem stammen vier weitere Kinder aus seinen früheren Ehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus

Anzeige Anzeige

Getty Images In Davos spricht Donald Trump über das US-unterstützte "Board of Peace"

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania, Barron und Donald Trump, November 2024

Anzeige