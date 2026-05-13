Kimberly Van der Beek ehrt James (†48): Tränen auf Instagram

Drei Monate nach dem Tod ihres Mannes James Van der Beek (†48) hat sich seine Witwe Kimberly mit einem emotionalen Post bei ihren Followern gemeldet. Auf Instagram teilte sie eine Fotoreihe, die den verstorbenen Schauspieler eng an der Seite seiner sechs Kinder zeigt. Dazu schrieb sie bewegende Worte über ihren Schmerz und ihre Trauer. "Zu sagen, dass mir das Herz gebrochen ist, ist eine massive Untertreibung", begann sie ihren Beitrag. "Worte können nicht ausdrücken, was Trauer ist. Der Schock hat nachgelassen. Die Realität kehrt ein … und ich vermisse ihn. Wir alle vermissen ihn", ließ Kimberly ihren Emotionen freien Lauf.

Gleichzeitig findet Kimberly in ihrer Botschaft auch tröstliche Worte. "Ich fühle ihn. Ich kenne ihn jetzt noch tiefer", fuhr sie fort und ergänzte: "Meine bewusste Verbindung zu Gott ist stärker geworden. Die Schleier des Universums sind dünner geworden. Und ich vertraue darauf, dass dies der Weg ist, den ich und meine Familie immer gehen sollten." Außerdem bedankte sie sich herzlich bei all jenen, die ihrer Familie in dieser schweren Zeit Unterstützung zuteilwerden ließen. Die Anteilnahme sei "enorm" gewesen und habe sie zutiefst berührt, erklärte sie: "Ihr habt alles übertroffen, was ich mir je hätte vorstellen können, um uns zu unterstützen und James zu ehren. Ich bin sehr dankbar." Zudem deutete Kimberly an, dass sie in Zukunft noch mehr Erinnerungen teilen wolle.

James, der vor allem durch seine Rolle in der Serie Dawson's Creek bekannt wurde, war im November 2024 mit seiner Krebserkrankung an die Öffentlichkeit gegangen. "Ich habe Darmkrebs. Ich habe diese Diagnose privat verarbeitet und unternehme Schritte, um sie zu behandeln, mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie", sagte er damals gegenüber dem Magazin People. Der Schauspieler hatte die Diagnose bereits 2023 erhalten. Wenige Monate vor seinem Tod sprach er offen darüber, wie er seinen Kindern seine Erkrankung mitgeteilt hatte. Seine Kinder seien "verängstigt" gewesen, hätten ihn aber mit viel Liebe und Zärtlichkeit unterstützt, sagte er. Am 11. Februar 2026 starb James im Alter von 48 Jahren.

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Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek mit ihren sechs Kindern im Juli 2022

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Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

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Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024