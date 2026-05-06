Katja Krasavice lässt sich Tattoo für toten Bruder stechen

Katja Krasavice (29) hat sich in Berlin ein besonderes Tattoo stechen lassen – als Hommage an ihren verstorbenen Bruder Otto. Das Motiv: ein Drache, genauso wie ihn Otto einst auf dem Rücken trug. Gestochen wurde das Erinnerungsstück von Tattoo-Künstler Nene aus den USA, der bereits Weltstars wie Kanye West (48) und Chris Brown (37) tätowiert hat. Das Studio in Berlin gehört Daniel Krause, der schon prominente Kunden wie Detlef D! Soost (55), Sarah Connor (45) und Tom Hardy (48) unter der Nadel hatte. "Ich liebe ihn einfach. Ich merke einfach, dass er da ist", sagte die Rapperin bei RTL über ihren Bruder.

Otto war 30 Jahre alt, als er sich 2007 das Leben nahm. Katja war damals 14 Jahre alt. "Ich habe viel geweint, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Auch an dem Tag, an dem ich erfahren habe, dass mein Bruder sich erhängt hat, habe ich gesagt: Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht", erinnert sie sich. Besonders bewegt sie, dass sie selbst in diesem Jahr 30 wird – das Alter, in dem Otto starb. "Er hat sich das Leben genommen. Ich werde dieses Jahr 30 … Irgendwie ist es so verrückt." Als Erstes will sie das neue Tattoo ihrer Mutter zeigen: "Die weint und freut sich. Für sie ist ja ihr erstes Kind. Also die ist ja immer noch sehr traurig. Für sie wird das ganz besonders sein."

Katja hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über ihren Bruder gesprochen. Otto war nicht der einzige Schicksalsschlag in ihrer Kindheit: Ein weiterer Bruder, Max, starb mit 18 Jahren an Knochenkrebs. Dazu kam eine schwierige Familiensituation mit einem drogenabhängigen und gewalttätigen Vater. Zu Ottos Grab hat die Rapperin nach eigenen Angaben nur selten den Weg gefunden – der Schmerz sei einfach zu groß. Mit dem Tattoo trägt sie ihr Andenken an ihn nun für immer auf der Haut.

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Getty Images Musikerin Katja Krasavice, September 2024

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Getty Images Katja Krasavice bei "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin, 26. Juni 2025

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Dezember 2025

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