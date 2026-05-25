Katja Krasavice schlief aus "Rache" mit einem Bayern-Spieler

Katja Krasavice (29) legt in Sachen Rache-Geständnis noch einmal ordentlich nach: Nachdem die 29-Jährige bereits enthüllte, ihren Ex-Freund mit dessen Lieblingsfußballer betrogen zu haben, wird sie jetzt noch konkreter. In einem neuen TikTok-Clip teilt die Musikerin mit, dass sie nach dem endgültigen Liebes-Aus mit einem namentlich nicht genannten Profi des FC Bayern München im Bett landete – und das laut eigener Aussage als ganz gezielte Retourkutsche. Um die Gerüchteküche maximal anzuheizen, postete sie dazu eine Startelf-Aufstellung des Rekordmeisters aus der vergangenen Saison und schrieb dazu: "Elf Spieler, aber nur einer war meine Rache."

Da ein Großteil der abgebildeten FCB-Profis in festen Händen oder verheiratet ist, läuft das muntere Rätselraten in den sozialen Netzwerken bereits auf Hochtouren. Dass an der pikanten Story tatsächlich etwas dran sein könnte, unterstreichen Katjas via Social Media dokumentierte Ausflüge: In den vergangenen Monaten war sie auffällig oft in der Münchner Arena zu Gast und staubte laut Raptastisch sogar eine Einladung zum DFB-Pokalfinale in Berlin ab – die perfekten Gelegenheiten also, um diskrete Kontakte in die Fußballwelt zu knüpfen. Für die Rapperin ist der Bericht ein weiterer Schritt zur lückenlosen Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, nachdem sie ihre Fans schon zuvor regelmäßig mit pikanten Updates über ihr Liebesleben versorgt hatte.

Hintergrund der öffentlich zelebrierten Schlammschlacht ist das endgültige Aus einer turbulenten Beziehung. Trotz zahlreicher Höhen und Tiefen waren Katja und ihr Ex, der gleichzeitig ihr Manager war, insgesamt sieben Jahre lang liiert und feierten erst zu Weihnachten 2025 ihr großes Jubiläum, bevor Anfang 2026 der endgültige Schlussstrich folgte. Bereits vor der Trennung machte die Influencerin öffentlich, dass grundlegend unterschiedliche Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft die Liebe blockiert hatten.

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Getty Images Musikerin Katja Krasavice, Juni 2025

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Imago Influencerin Katja Krasavice präsentiert eines ihrer Produkte in einem Kölner Supermarkt, April 2024

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Februar 2026