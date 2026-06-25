Lexi Minetree trägt Kultkleid für "Natürlich blond"-Prequel

Mit einem ganz besonderen Auftritt sorgte Lexi Minetree kürzlich für Aufsehen: Die 25-jährige Schauspielerin, die in der neuen Prime-Video-Prequel-Serie "Elle" die Kultrolle der Elle Woods übernimmt, erschien in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" in einem rosa Mermaidkleid mit Spaghettiträgern – und zwar in demselben Kleid, das Reese Witherspoon (50) bereits vor 25 Jahren zur Premiere von "Natürlich blond" getragen hatte. Dazu kombinierte sie pinke Peep-Toe-Heels von Steve Madden (68) und trug ihr Haar hochgesteckt.

Den besonderen Moment machte Moderator Jimmy Fallon perfekt, indem er ein altes Foto von Reese in dem Kleid hochhielt – und Lexi dann in der Vintage-Robe posierte. Im Interview erzählte die Schauspielerin außerdem, wie sie bei ihrem Casting für die Rolle vorgegangen war. "Als ich den offenen Casting-Aufruf sah, wollten sie zwei Szenen und ein Slate – also Namen, Körpergröße, Wohnort und 30 Sekunden darüber, warum man eine gute Elle Woods wäre", so Lexi. Sie entschied sich, Elles Harvard-Bewerbungsvideo nachzustellen: "Ich habe mir diesen rosa Bikini gekauft, ein ganzes Skript geschrieben, meine Mutter hat mir beim Filmen geholfen, ich habe es geschnitten, Musik druntergelegt und stundenlang daran gearbeitet."

Die Chemie zwischen Lexi und Reese scheint zu stimmen. Gegenüber dem Magazin People verriet die junge Schauspielerin, was ihr die Filmproduzentin mit auf den Weg gegeben hat: "Sie hat mir gesagt, ich soll darauf achten, genug Wasser zu trinken, mich auszuruhen, zu atmen und jeden Moment aufzusaugen, weil es so eine besondere Chance ist." Dass ausgerechnet Lexi für die Rolle ausgewählt wurde, ist vielleicht kein Zufall: Sie erzählte in der Show, dass sie selbst als Brünette immer wieder auf eine Ähnlichkeit mit Reese angesprochen worden sei. "Zufällig kamen Leute auf mich zu und sagten: 'Weißt du, wem du ähnlich siehst? Du siehst aus wie Reese Witherspoon'", so Lexi. Reese ist bei der Serie, die am 1. Juli bei Prime Video startet, weiterhin als ausführende Produzentin beteiligt.

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Instagram / leximinetree Lexi Minetree, Schauspielerin

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Getty Images Lexi Minetree und Reese Witherspoon bei der Prime-Video-Feier zu "Elle World" in New York

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Amazon MGM Studios Lexi Minetree als Elle Woods in der Serie "Elle"