Maren und Tobi Wolfs Termin in Kinderwunschklinik steht an

Für Maren Wolf (34) und ihren Mann Tobias (34) stehen gerade einige Herausforderungen auf dem Plan – doch es gibt auch eine erfreuliche Neuigkeit. Das bekannte Social-Media-Paar hat zuletzt eine schwere Zeit durchgemacht: Tobias kämpft mit einer Autoimmunerkrankung, die ihm unter anderem Haarausfall beschert. Dazu kam der schmerzhafte Abschied von Kater Finn sowie die Sorge um Söhnchen Lyan River (5), der mit Herzbeschwerden zu kämpfen hatte. Trotz all dieser Belastungen rückt nun ihr sehnlichster Wunsch näher: ein zweites Kind.

"In zwei Wochen haben wir auch endlich unseren Termin in der Kinderwunschklinik. Ich freue mich da schon so sehr drauf", schrieb Maren jetzt voller Vorfreude in ihrer Instagram-Story. Der bevorstehende Termin bedeutet für die beiden einen großen Schritt auf dem Weg zu einem zweiten Kind. Damit konkretisiert sich, was sich das Paar schon lange wünscht: Baby Nummer zwei. Der Termin in der Kinderwunschklinik steht nun kurz bevor – und Maren macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie sich darauf freut.

Vor wenigen Wochen hatte Maren selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In ihrer Instagram-Story teilte sie eine Diagnose, die nach Wochen der Unklarheit endlich Gewissheit brachte: "Ich habe auf jeden Fall die Ergebnisse von meinem Arzt heute bekommen. Ich habe Morbus Menière." Die chronische Erkrankung des Innenohrs kann heftige Schwindelattacken, Hörverlust und Tinnitus auslösen. Maren machte dabei klar, wie sehr sie diese Beschwerden im Alltag aus dem Takt brachten.

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Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf auf dem Coachella-Festival 2026

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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Instagram / marenwolf Maren Wolf mit Lyan River Wolf, Mai 2026