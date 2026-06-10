Überraschende Diagnose: Maren Wolf leidet an Morbus Menière

Maren Wolf (34) hat offenbar endlich Gewissheit: Die Influencerin hat nach Wochen der Unklarheit nun eine konkrete Diagnose in der Hand – und die teilt sie direkt in ihrer Instagram-Story. "Ich habe auf jeden Fall die Ergebnisse von meinem Arzt heute bekommen. Ich habe Morbus Menière", so Maren. Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung des Innenohrs, die unter anderem heftige Schwindelattacken, Hörverlust und Tinnitus auslösen kann. Bemerkenswert: Schon zuvor hatten viele aus ihrer Community genau diese Vermutung geäußert – und lagen damit offenbar richtig. Die Krankheit, die in der Regel zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr auftritt, gilt zwar als unheilbar, lässt sich jedoch gut behandeln.

Dabei ist Marens gesundheitliche Vorgeschichte komplexer, als es eine einzelne Diagnose vermuten lässt. Die 34-Jährige hatte zuvor bereits erklärt, dass ein neuer Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule festgestellt wurde, dieser aber laut Ärzten nicht die gesamten Symptome erkläre. "Da man jetzt echt viel untersucht hat und alles sonst unauffällig ist, ist es wohl meine Muskulatur im Nacken und Rücken, die verspannt ist. Irgendwie komisch, das zu glauben", schilderte sie kürzlich und betonte, wie zermürbend die Situation für sie sei, weil sich die Beschwerden massiv auf ihren Alltag auswirken.

Wie stark diese Symptome tatsächlich sind, machte Maren ebenfalls sehr deutlich. "Vor ein paar Tagen waren der Schwindel und die dazugehörige Übelkeit mit Hörverlust und Sehproblemen so schlimm. Es ist gerade so ein Auf und Ab. Keine Ahnung, aber ich hoffe, es geht bald weg!", berichtet sie weiter. Genau diese Mischung aus Schwindel, Übelkeit sowie zeitweisen Hör- und Sehproblemen habe die Situation besonders belastend gemacht und letztlich zu weiteren Untersuchungen geführt. Dass nun zumindest ein Teil der Beschwerden jetzt einen Namen hat, bringt etwas Struktur in das bislang diffuse Krankheitsbild.

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

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