Symptome ungeklärt: Maren Wolf hat neuen Bandscheibenvorfall

Maren Wolf (34) hat sich mit einem Gesundheits-Update bei ihren Fans gemeldet. In ihrer Instagram-Story bestätigte die Influencerin, was sie bereits vermutet hatte: Sie hat einen neuen Bandscheibenvorfall – und zwar in der Halswirbelsäule. Doch obwohl die Diagnose nun feststeht, haben die Ärzte die eigentliche Ursache ihrer starken Beschwerden noch immer nicht eindeutig geklärt. Trotz umfangreicher Untersuchungen bleibt die genaue Herkunft ihrer Symptome weiterhin rätselhaft.

Die 34-Jährige erklärte in ihrer Story: "Also ich habe einen neuen Bandscheibenvorfall in der HWS, aber der löst wohl nicht die Art von Symptomen aus... Da man jetzt aber echt viel untersucht hat und alles sonst unauffällig ist, ist es wohl meine Muskulatur im Nacken und Rücken, die verspannt ist... Irgendwie komisch, das zu glauben." Demnach sollen verspannte Muskeln in Nacken und Rücken für ihre Leiden verantwortlich sein. Gleichzeitig schilderte Maren, wie belastend die Symptome für sie sind: "Vor ein paar Tagen waren der Schwindel und die dazugehörige Übelkeit mit Hörverlust und Sehproblemen so schlimm... Es ist gerade so ein Auf und Ab... Keine Ahnung, aber ich hoffe, es geht bald weg!"

Bereits zuvor hatte sich die Influencerin wegen körperlicher Beschwerden bei ihren Followern gemeldet und dabei von Taubheitsgefühlen und Kribbeln im linken Arm berichtet sowie einen Zusammenhang mit ihrer Halswirbelsäule vermutet. Maren ist vor allem als Social-Media-Star bekannt und teilt auf ihren Kanälen regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Sie ist Mutter eines Sohnes namens Lyan und mit Tobias Wolf (34) verheiratet.

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Instagram / marenwolf Influencerin Maren Wolf, Mai 2026

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

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Instagram / marenwolf Lyan River, Tobias und Maren Wolf, April 2025