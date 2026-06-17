Getrennt? Maren Wolf postet Statement zur Ehe mit Tobias

Trennungsgerüchten rund um Maren Wolf (34) und ihren Mann Tobias (34) hat die Influencerin jetzt ein Ende gesetzt. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich persönlich bei ihren Followern und stellte unmissverständlich klar: "Nein, Tobias und ich sind nicht getrennt!" Auslöser für die Spekulationen war offenbar, dass das Paar zuletzt deutlich seltener gemeinsam im Netz zu sehen war – was viele Fans aufhorchen ließ und Fragen aufwarf, ob in der Beziehung der zwei Social-Media-Stars alles in Ordnung sei.

Maren ließ es aber nicht bei der schlichten Richtigstellung: Sie deutete gegenüber ihrer Community an, dass es dafür einen Grund gebe, ohne dabei ins Detail zu gehen. "Ich weiß, dass gerade wenig kommt von uns als Paar, aber manchmal brauchen Sachen einfach ein bisschen Zeit...", schrieb sie in ihrer Story. Was genau hinter dieser Aussage steckt, ließ die Influencerin offen.

Maren und Tobias müssen aktuell mit vielen Hürden in ihrem Leben zurechtkommen. Der Influencer hat von jetzt auf gleich seine gesamte Körperbehaarung verloren – einen offiziellen Grund gibt es dafür bisher nicht. Auch Maren kämpft mit körperlichen Beschwerden und berichtete ihren Followern von Taubheitsgefühlen und Kribbeln im linken Arm, weswegen sie einen Bandscheibenvorfall befürchtete. Zudem ist die gemeinsame Katze der Familie kürzlich verstorben.

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Influencer

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, YouTuber