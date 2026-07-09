Romantischer Antrag: Maren und Tobias Wolf sagen erneut Ja

Maren Wolf (34) und Tobias Wolf (34) haben sich erneut füreinander entschieden: Die Social-Media-Stars gaben an ihrem neunten Hochzeitstag bekannt, noch einmal Ja sagen zu wollen. Auf Instagram teilte Maren jetzt einen sehr persönlichen Einblick in den besonderen Moment. Tobi hatte seiner Frau auf einem Boot erneut einen Antrag gemacht. Auf Fotos wirken beide sichtlich überwältigt und strahlen in die Kamera. Dazu zeigte das Paar auch den Ring und machte damit öffentlich, dass im kommenden Jahr an ihrem Zehnjährigen eine weitere Feier geplant ist. "Neun Jahre verheiratet und gestern durfte ich tatsächlich noch einmal Ja sagen. Tobi hat mich an unserem neunten Hochzeitstag erneut gefragt, ob ich ihn noch einmal heiraten würde", schwärmte Maren.

Maren machte in ihrem Beitrag auch klar, wie emotional dieser Augenblick für sie war. Weiter erklärte die Influencerin: "Ich bin überglücklich, hätte nie damit gerechnet und bin einfach nur dankbar." Das spiegelte sich auch in den romantischen Aufnahmen auf dem Wasser wider: Tobias kniete vor seiner Partnerin nieder und steckte ihr einen Ring an den Finger, während Maren in einem weißen Outfit lächelte. "In guten und in schlechten Zeiten, so etwas Wunderschönes zu teilen, ist einfach das Größte. Ich liebe diesen Menschen über alles", schrieb die Mutter eines Sohns.

Während beide aktuell im Liebesglück schwelgen, waren die vergangenen Monate sehr schwer für Maren und Tobi. Vor rund drei Monaten machte Tobi öffentlich, dass bei ihm kreisrunder Haarausfall diagnostiziert worden war und sich die Situation rasant verschlimmerte. Kurz darauf verstarb Marens geliebter und langjähriger Weggefährte: ihr Kater Finn. Doch damit nicht genug: Auch der gemeinsame Sohn Lyan River Wolf (5) bereitete Sorgen. Er musste schließlich ein Langzeit-EKG tragen. Zudem bekam Maren eine überraschende Diagnose: Sie leidet an Morbus Menière, einer chronischen Innenohrerkrankung, die sich durch anfallsartigen Drehschwindel, Tinnitus, Hörminderung und ein Druckgefühl im Ohr äußert.

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Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Influencer

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Instagram / marenwolf Ring und Tafel: Tobi und Maren Wolf sagen erneut Ja

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