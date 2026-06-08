Nächste Hürde: Maren Wolf vermutet einen Bandscheibenvorfall

Inmitten des Dramas um ihren Ehemann Tobias (34) hat Maren Wolf (34) jetzt eine weitere Sorge: Die Influencerin meldet sich bei ihren Followern via Instagram-Story und berichtet von körperlichen Beschwerden. Von der heimischen Couch aus, mit der Katze an ihrer Seite und der Baseballkappe ihres Kindes Lyan auf dem Kopf, sprach die Mutter eines Sohnes offen über ihre aktuelle Lage. Sie klagt über Taubheitsgefühle und Kribbeln im linken Arm und befürchtet, dass etwas mit ihrer Halswirbelsäule nicht stimmt.

"Ich hab jetzt auch so Taubheits- und Kribbelgefühle im linken Arm wie damals auch, als ich die Bandscheibe rausgehauen hatte", erklärte Maren in ihrer Story. Die Symptome sind der Tierliebhaberin also nicht neu – sie kennt sie aus einer früheren Erkrankung. "Tatsächlich glaube ich auch, dass mittlerweile ich entweder einen neuen Bandscheibenvorfall habe oder irgendwas ganz, ganz Schlimmes bei mir im Nacken schiefgelaufen ist", klagt die Influencerin weiter. Für die Halswirbelsäule steht nun ein MRT-Termin an – sie wartet gespannt auf die Einschätzung ihres Arztes.

Maren ist vor allem als Social-Media-Star bekannt und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Alltags- und Familienleben mit ihrer Community. Sie erlangte ab 2012 Bekanntheit, als sie ihren YouTube-Kanal unter dem Namen "Beautypeachiii" startete. Bereits in der Vergangenheit hatte sie offen über gesundheitliche Rückschläge gesprochen und ihre Follower damit an schwierigen Momenten teilhaben lassen. Zuletzt stand sie jedoch auch wegen der Folgen der Autoimmunerkrankung ihres Ehemannes Tobias im Fokus der Öffentlichkeit – und nun kommt mit den erneuten körperlichen Beschwerden offenbar die nächste Herausforderung hinzu.

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

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Instagram / marenwolf Tobias Wolf und Maren Wolf, Influencer-Paar

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Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, April 2026